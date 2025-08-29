Майну попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в аренду

Полузащитник Кобби Майну обратился к руководству «Манчестер Юнайтед» с просьбой отпустить его в аренду на один сезон.
Свое намерение 20-летний футболист объяснил желанием получать больше игрового времени, поскольку он не выходил на поле в двух стартовых матчах чемпионата Англии.
В клубе Майну ответили отказом, предложив остаться в команде и бороться за место в стартовом составе.
Проблема в том, что Аморим видит в нем прямого конкурента на позицию Бруну, а вытеснить его из состава будет сложно даже многим звездам мирового футбола, а молодому пацану - так и вовсе почти невозможно.
Поэтому я откровенно не понимаю решения клуба оставлять Майну год на банке. Как по мне - было бы куда разумнее отправить его на год в аренду с возможностью отозвать игрока в случае травмы Бруну, чтобы он набирался опыта, а в следующем году, когда Бруну поедет в Саудовскую Аравию, уже можно его сразу ставить в основу
