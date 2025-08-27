 
Анчелотти — о том, почему не вызвал Родриго: «Пусть он позвонит мне»

вчера, 09:15

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему не вызвал нападающего мадридского «Реала» Родриго Силву на предстоящие матчи команды.

Я с ним не разговаривал. Он и сам прекрасно знает, что такое сборная Бразилии. Очевидно, нужно принимать участие в матчах и быть в хорошей физической форме. Мне не нужно с ним разговаривать, чтобы объяснить это. Если ему нужны объяснения, пусть позвонит мне. У Родриго есть мой номер.

Ранее в интервью тренер рассказал, почему не вызвал форварда «Сантоса» Неймара.

Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 22:11
Да ты и сам в ужасной форме чтобы тренировать сб. Бразилии.
Nenash
Nenash
вчера в 18:40
Папа, ты неправ..
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 10:32, ред.
... и быть в хорошей физической форме.

Тогда вопрос, что делает в сборной Луис Энрике?
112910415
112910415
вчера в 10:28
Принципы в действии
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Папа Карло начал действовать уверенно... посмотрим теперь на результаты игры.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:38
Теперь и Карло ориентируется, что такое сборная Бразилии - почти к каждому нужен особый подход...,)
Гость
