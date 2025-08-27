Анчелотти — о том, почему не вызвал Родриго: «Пусть он позвонит мне»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос, почему не вызвал нападающего мадридского «Реала» Родриго Силву на предстоящие матчи команды.
Я с ним не разговаривал. Он и сам прекрасно знает, что такое сборная Бразилии. Очевидно, нужно принимать участие в матчах и быть в хорошей физической форме. Мне не нужно с ним разговаривать, чтобы объяснить это. Если ему нужны объяснения, пусть позвонит мне. У Родриго есть мой номер.
Ранее в интервью тренер рассказал, почему не вызвал форварда «Сантоса» Неймара.
Тогда вопрос, что делает в сборной Луис Энрике?
