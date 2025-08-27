Эрлинг Холанд изменил фамилию в сборной Норвегии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд изменил фамилию на футболке в сборной Норвегии.
Теперь в национальной команде он будет выступать под полной фамилией — Брёут Холанд. В социальной сети форвард также известен под своим полным именем.
Родители - изверги.)
Брёт - Холланд. Надо не не перепутать.
