Эрлинг Холанд изменил фамилию в сборной Норвегии

1756293950

вчера, 14:25

Нападающий «Манчестер Сити» изменил фамилию на футболке в сборной Норвегии.

Теперь в национальной команде он будет выступать под полной фамилией — Брёут Холанд. В социальной сети форвард также известен под своим полным именем.