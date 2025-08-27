 
Эрлинг Холанд изменил фамилию в сборной Норвегии

вчера, 14:25

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд изменил фамилию на футболке в сборной Норвегии.

Теперь в национальной команде он будет выступать под полной фамилией — Брёут Холанд. В социальной сети форвард также известен под своим полным именем.

liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:57
Специально издевается над комментаторами матчей. А то слишком лёгкая для норвежца. После Кёйта они давно не мучались видимо
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:37
Красавчик)))
Vilar
Vilar
вчера в 19:19
Лучше б не дополнял, а вышел бы замуж за красивую фамилию.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:02
Брёут - аут! Фиолетово ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:18
Брёут ?!
Родители - изверги.)
adekvat
adekvat
вчера в 15:32
Он же Гоша, он же Жора .....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:38
Брют - Шампанское.
Брёт - Холланд. Надо не не перепутать.
