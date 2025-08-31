В «Спартаке» рассказали о предложении «Фейеноорда» по трансферу Угальде

Генеральный директор «Спартака» заявил, что «Спартак» получал предложение от «Фейеноорда» по трансферу , но стороны не смогли согласовать условия контракта.

Летом поступило предложение по Угальде, однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не договорились об условиях контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом — не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что и в прошлом, а также сможет забить еще больше. Предложение было от «Фейеноорда».