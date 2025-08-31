 
В «Спартаке» рассказали о предложении «Фейеноорда» по трансферу Угальде

вчера, 10:11

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что «Спартак» получал предложение от «Фейеноорда» по трансферу Манфреда Угальде, но стороны не смогли согласовать условия контракта.

Летом поступило предложение по Угальде, однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не договорились об условиях контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом — не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что и в прошлом, а также сможет забить еще больше. Предложение было от «Фейеноорда».

derrik2000
derrik2000
вчера в 17:58
"Летом поступило предложение по Угальде, однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не договорились об условиях контракта."

Это - из новости на сайте.
А вот совсем свеженькое со спартаковского фанатского сайта:

"Роттердамский «Фейеноорд» в последние дни трансферного окна постарается приобрести у московского «Спартака» Манфреда Угальде. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, клуб активно ищет нападающего, намерен закрыть эту позицию до конца периода дозаявок и готовит новое предложение по костариканцу. При этом, ОЧЕКНЬ МАЛОВЕРОЯТНО, что оно будет принято «Спартаком»."

По мне так лучше бы уже продали, а то МУЧАЕТСЯ НА ПОЛЕ: инертен, глаза уже НЕ горят...
Балласт, одним словом.
И как хотят "оживить" его действия на поле?
Для меня, например, большой секрет.
minai
minai
вчера в 17:10
Угальде очень уж хочет свалить из Спартака. Именно по-этому и бросил играть, ходит по полю демонстративно.
апее ерп
апее ерп
вчера в 16:33
надо забегания спартаковские возродить.. дух так сказать вернуть..
апее ерп
апее ерп
вчера в 15:08
    апее ерп
    апее ерп
    вчера в 15:06
    я думаю до еонца сезона раз 15 пенальти еще пробьют
    апее ерп
    апее ерп
    вчера в 15:04
    .. а судью тоже трансфером взяли?
    Брулин
    Брулин
    вчера в 14:50
    Надейтесь, что он вообще сможет забить))
    112910415
    112910415
    вчера в 14:40
    Надо продавать, надеяться не на что!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:18
    В цене не договорились. Угальде уже не тот чтобы за него много давали.
    Бот зануда
    Бот зануда
    вчера в 14:16


    Если добавить пользователя в игнор, то он не сможет на вас подписаться, отвечать на ваши комментарии, вступать в Ваши лиги и оставлять комментарии в Вашем блоге.


    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 13:33
    Ты вообще Интер в финале не видел. У тебя там Барса была уже в финале. О чём ты и писал, что вот и увидим их силу против ПСЖ.
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 13:32
    Ты вспоминаешь свои успешные прогнозы, но при этом забываешь кучу неудачных, тоже самое по оценке игры или по игрокам.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:22
    Мои мысли не всегда правильны? Да будет тебе известно, что из очень многого, что я предсказывал- осуществилось, практически на 99%!!! Это и по Клоппу, и по шварцу, и по Личке, и даже по Семаку, когда, еще 4 года назад, я писал, что он деградирует как тренер и оказался прав, хотя тогда, еще всё было безоблачно в Зените. По Алонсо, я тоже прав, когда предсказал, что он одноразовый тренер, которого переиграл, такой же физрук Компани. Ну а разве я не прав оказался в случае с Захаряном? А как точно я предсказал игру Интера с Барсой. Разве не предсказывал, что Флик, с его ловушками провалится, и что Индзаги мечтает о таком сопернике, потому что футбол Флика- лакомое блюдо для Индзаги? Так в чем я неправ, конкретно?
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 13:16
    Еще скажи, что ты меня не оскорблял.
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 13:12
      Capral
      Capral
      вчера в 13:09
        d1metras
        d1metras
        вчера в 12:54
        Нужно продавать пока высокую цену предлагают,парень деградирует из матча к матчу..Видно что желания играть нет.. Вместо него пусть пока ЗеБолото играет. В нынешней ситуации от Зе пользы больше чем от Манфреда. Гарсию вообще не рассматриваю - пассажир в команде.
        SpaM-10
        SpaM-10
        вчера в 12:48
          SpaM-10
          SpaM-10
          вчера в 12:46
            SpaM-10
            SpaM-10
            вчера в 12:44
            Да так и есть. Я читал этот комментарий и удивился ему. До этого ты разносил того же Ямаля, когда он на себч слишком много брал, за игру пятками и т.д. но это все нормально для его возраста. И писал я это исходя из того что по Барсе видна неприязнь. В сторону Реала и его игроков вообще ноль подобных заявлений.

            И если это е каприз, тогда объясни с чем ты не согласен в моем комментарии.
            Capral
            Capral
            вчера в 12:40
              htj4swcyqc7z
              htj4swcyqc7z
              вчера в 12:38
              Нужно быстрее продавать, деградирует не по дням, а по часам.
              SpaM-10
              SpaM-10
              вчера в 12:17
                SpaM-10
                SpaM-10
                вчера в 12:15
                  Capral
                  Capral
                  вчера в 12:13
                  С тобой, разговора нет и быть не может. Для начала, научись уважать возраст, а потом будем беседовать.
                  Ну а если вкратце, то я уже всё написал тебе на странице Реала. Думаю, этого, более, чем достаточно.
                  SpaM-10
                  SpaM-10
                  вчера в 12:11
                  Капрал.
                  С чем ты не согласен? По полочкам разложи.
                  Capral
                  Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
                  вчера в 11:56
                  Полностью согласен и поддерживаю!!! Я догадываюсь о ком речь, знаю его не по наслышке, поэтому и не удивлен. А вот работа Слишковича нравится- мужает тренер, вкатывается потихоньку... Очень жалел, что его тогда променяли на этого м.....а. У Слишковича была идея- комбинационного думающего футбола. На игру Спартака было приятно смотреть, она была пропитана тренерским утонченным футболом. Не хватило опыта тренеру и практики.
                  SpaM-10
                  SpaM-10
                  вчера в 11:54
                  С такой игрой, которую предлагает Станок, кто угодно потеряется. Энрике без настоящего ЦФ ЛЧ выиграл. Но он знал, что делает. Серб же не пойми, что хочет. Не получилось с прошлогодней схемой, давай 3-5-2. В кубке с Пари НН, вообще Инзаги копировал, поставив фланговых защитников в тройку центральных. Чтобы те менялись с латералями. Но не о чем. Зобнин тот же налево смешался, как Мхитарян, тоже толку мало. Мартинс как Барелла был. Но этот да, хорош в этой роли. Ну и между двумя ЦФ взаимопонимания ноль.
                  Очки при Станке будут, но при условии хорошей физ формы и эмоционального подъема.
                  25процентный клоун
                  25процентный клоун
                  вчера в 11:34
                  Главное Денисова в основу ставить и не будет привозов
                  Bad Listener
                  Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
                  вчера в 11:12, ред.
                  Ну да, приходится собирать по сусекам какие то утешительные оправдания когда резултата от игры футболиста нету. Вспомнил как я наткнулся в прошлом году на статью одного розовоочкового блогера который в поражении от Краснодара 0:3 нашёл кучу плюсов таких как например что Шамар Николсон выпрыгнул в воздух выше чем прыгал Соболев, целую книгу таких нелепостей написал чтобы не признавать горькую правду и целая паства у него собралась таких же сектантов и все в едином порыве как давай нахваливать Станковича и игроков. Главное я считаю сохранять рассудок пускай это и больно и не оправдывать то что не имеет оправданий. К Угальде претензии минимальные, а вот боров просто ядовитый вредитель для всей команды и он не первый, он уверенно продолжает дело и курс выбранные Лукойлом, как и Абаскаль до него. Слишкович только вот не продолжал за что и был разжалован.
