В «Спартаке» рассказали о предложении «Фейеноорда» по трансферу Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что «Спартак» получал предложение от «Фейеноорда» по трансферу Манфреда Угальде, но стороны не смогли согласовать условия контракта.
Летом поступило предложение по Угальде, однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не договорились об условиях контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом — не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что и в прошлом, а также сможет забить еще больше. Предложение было от «Фейеноорда».