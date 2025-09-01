КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Морено после игры со «Спартаком»

1756718090

вчера, 12:14

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит поведение главного тренера «Сочи» Роберта Морено в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против московского «Спартака». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 30 августа в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Морено получил красную карточку после финального свистка за споры с арбитром. Ранее специалист получал штраф за критику судейства.

«По матчу „Спартак“ — „Сочи“ рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом игры. Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. И рассмотрим удаление главного тренера „Сочи“ Роберта Морено», — сказал Григорьянц.