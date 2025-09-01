 
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Сочи» Морено после игры со «Спартаком»

вчера, 12:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера «Сочи» Роберта Морено в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 30 августа в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». Морено получил красную карточку после финального свистка за споры с арбитром. Ранее специалист получал штраф за критику судейства.

«По матчу „Спартак“ — „Сочи“ рассмотрим задержку выхода команды хозяев из раздевалки на две минуты перед началом игры. Болельщики „Спартака“ скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. И рассмотрим удаление главного тренера „Сочи“ Роберта Морено», — сказал Григорьянц.

Все комментарии
9cc93mpt5r7n
9cc93mpt5r7n
вчера в 13:33
На месте Морено любой тренер РПЛ поступил бы так же.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:08
А вот поведение Станковича попадает под юрисдикцию только врачам психиатрам поэтому КДК его не рассмотрит. И руководство тоже не рассмотрит потому что футбол им до фени, результат вроде положительный, остальное по барабану
