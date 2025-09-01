КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Кордобы в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит агрессивное поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.
«По матчу ЦСКА — „Краснодар“: выход за пределы технической зоны главного тренера „Краснодара“ Мурада Мусаева с выходом на поле. Рассмотрим удаление нападающего Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание, — сказал Григорьянц. — И неподобающее поведение „Краснодара“ — четыре предупреждения у игроков, одного официального лица и удаление игрока».
Оскорбление тренерского штаба который только, что приехал в наш чемпионат не смотря на многие препятствия,переход на национальности это абсурд, хлопал не хлопал какая разница, что тут преступного даже если хлопал?Кордоба повёл себя ещё хуже, абсолютно безрассудное действие,он должен быть счастлив, что не попал в колено, пах, ребра, грудь, Мойзеса. Кордоба лупил на эмоциях со всей мощи и не контролировал куда придётся его удар, открытыми шипами. Эта кк абсолютно заслужена и достойна аплодисментов,особенно после столь неуважительного поведения Кордобы к ЦСКА и полному стадиону, который пришёл посмотреть на футбол а не на поведение психически неуровновешенных.
Судя по этим словам, правомерность удаления Кордобы у Григорьянца сомнений не вызывает. А Кордобу вызывают, чтобы определиться с количеством матчей, на которое его дисквалифицируют.
