КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Краснодара» Кордобы в матче с ЦСКА

вчера, 12:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит агрессивное поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Встреча прошла 31 августа в Москве и завершилась со счетом 1:1. Кордоба забил гол и получил красную карточку.
«По матчу ЦСКА — „Краснодар“: выход за пределы технической зоны главного тренера „Краснодара“ Мурада Мусаева с выходом на поле. Рассмотрим удаление нападающего Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание, — сказал Григорьянц. — И неподобающее поведение „Краснодара“ — четыре предупреждения у игроков, одного официального лица и удаление игрока».

trtu99
trtu99
сегодня в 12:21
Во первых, если судья принимает решение о прямой красной, то он обязан просмотреть эпизод на мониторе, ключевое слово " обязан", как в случае с голом ( если есть подозрения на нарушение правил). Это вина гл. судьи и она привела ко всем остальным нарушениям окоторых говориться далее. На повторе видн, что изменение гримасы игрока ЦСКА, а так-же начало движения его падения происходят с задержкой. Это говорит о симуляции игрока и для подтверждения своего решения судья (только в случае с красной карточкой) должен был осмотреть место контакта. Если видемых отметин нет то это желтая, если есть то красная. Причем, я считаю, с фото фиксацией. Вот это и есть решение с объективным контролем. В итоге судья испортил матч двум лучшим командам рпл.
Red blu
Red blu
сегодня в 10:24
Всегда с симпатией относился к Краснодару и Мусаеву. Но после этого матча они сильно подпортили к себе отношение.
Оскорбление тренерского штаба который только, что приехал в наш чемпионат не смотря на многие препятствия,переход на национальности это абсурд, хлопал не хлопал какая разница, что тут преступного даже если хлопал?Кордоба повёл себя ещё хуже, абсолютно безрассудное действие,он должен быть счастлив, что не попал в колено, пах, ребра, грудь, Мойзеса. Кордоба лупил на эмоциях со всей мощи и не контролировал куда придётся его удар, открытыми шипами. Эта кк абсолютно заслужена и достойна аплодисментов,особенно после столь неуважительного поведения Кордобы к ЦСКА и полному стадиону, который пришёл посмотреть на футбол а не на поведение психически неуровновешенных.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 07:11
Кто бы сомневался ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 07:10
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 07:09
    Ура, меня "отбанили" за сказанную правду о судействе! А Краснодар ОТКРОВЕННО ДУШАТ!!!
    srfpp2kq9tqg
    srfpp2kq9tqg
    сегодня в 03:48
    Будем откровенными. В ситуации виновен главный судья матча. Его весьма низкая квалификация и позволила возникнуть этому бардаку на поле. По мне - фол на желтую, но это только моё мнение. Интересно что скажет КДК.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 19:17
    "...Рассмотрим удаление нападающего Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашён на заседание..."
    ------------------------
    Судя по этим словам, правомерность удаления Кордобы у Григорьянца сомнений не вызывает. А Кордобу вызывают, чтобы определиться с количеством матчей, на которое его дисквалифицируют.
    4ajk68gupy6r
    4ajk68gupy6r
    вчера в 17:19
    По мнению газовских во всем виноват Мусаев!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:07
    Тут дело в судейском корпусе и его квалификации .
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 13:51
    В руках надо было держать себя Мусаеву и Кордобе......а не психовать.....один наиграл на красную карточку ....другой наговорил на жёлтую.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:35
    Засудили быков, лидера убрали с поля ни за что, ещё есть риск его ухода из рпл
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:57
    Судьи там больше вреда...его действиям надо дать оценку
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 12:51
    Мусаев у не хватает общего образования и культуры, чтобы вести себя в приличном обществе.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 12:48
    Судя по формулировкам статьи Мусаеву на заедании КДК влепят по полной )).
