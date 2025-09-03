Арбитражный суд Московской области отложил заседание по банкротству «Химок»

1756890161

Арбитражный суд Московской области перенес заседание по делу о признании банкротом подмосковного футбольного клуба «Химки» на 9 сентября.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.