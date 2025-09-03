  • Поиск
Тренер сборной Иордании поделился мнением об уровне команды России

вчера, 20:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИорданияИордания20:00 Не начался

Сборная России является сильной командой, на ее фоне футболисты команды Иордании проверят, как играть на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами.

«Нас встретили хорошо в России, — сказал Селлами. — У нас были варианты с другими командами, был хороший выбор в сторону России, потому что это сильная команда с хорошими игроками. У них сильные нападающие. Эта игра нам даст представление, как нужно играть на чемпионате мира. У нас был небольшой перерыв, попытаемся перезагрузить футболистов, чтобы они вернули настрой. В большом ожидании от завтрашнего матча, чтобы получить отличный опыт».

Товарищеский матч между сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» 4 сентября и начнется в 20:00 мск. Ранее сборная Иордании вышла в финальную часть чемпионата мира.

112910415
112910415
сегодня в 05:27
и это уже не Куба !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:49
А как он говорит у России сильные нападающие, это кто? Уж не Сергеев ли с Мусаевым? Смешно даже. Сейчас даже дряхлый Дзюба посильнее будет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:00
Этот матч должен быть полезным для обеих команд...
