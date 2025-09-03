Тренер сборной Иордании поделился мнением об уровне команды России

1756920807

вчера, 20:33

Сборная России является сильной командой, на ее фоне футболисты команды Иордании проверят, как играть на чемпионате мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Иордании Жамаль Селлами.

«Нас встретили хорошо в России, — сказал Селлами. — У нас были варианты с другими командами, был хороший выбор в сторону России, потому что это сильная команда с хорошими игроками. У них сильные нападающие. Эта игра нам даст представление, как нужно играть на чемпионате мира. У нас был небольшой перерыв, попытаемся перезагрузить футболистов, чтобы они вернули настрой. В большом ожидании от завтрашнего матча, чтобы получить отличный опыт».

Товарищеский матч между сборными России и Иордании пройдет на «Лукойл-Арене» 4 сентября и начнется в 20:00 мск. Ранее сборная Иордании вышла в финальную часть чемпионата мира.