Украинский футболист ПСЖ Забарный рассказал об отношениях с Сафоновым

вчера, 10:53

Украинский футболист французского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный будет выполнять обязательства перед клубом и профессионально взаимодействовать с российским вратарем Матвеем Сафоновым. Комментарий Забарного приводит газета L'Equipe со ссылкой на YouTube-канал «Футбол 360».

Забарный стал одноклубником Сафонова 12 августа. Позднее портал Paris No Limit сообщил, что футболисты смогли подружиться. Отмечалось, что игроки сидели на соседних местах в самолете по пути в Удине, где ПСЖ проводил матч за Суперкубок УЕФА.

«Что касается моего одноклубника Сафонова — я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом», — сказал Забарный.
При этом он заявил, что не поддерживает отношений с россиянами и выступает за продолжение отстранения российских клубов и сборных от футбола.

Забарный принял участие в двух играх ПСЖ в чемпионате Франции. Сафонов в текущем сезоне на поле пока не появлялся.

