Мареска: «Нынешняя частота матчей увеличивает риск травм у игроков»

вчера, 14:17

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска уверен, что большое количество матчей влияет на число травм у игроков команды.

Я не думаю, что это просто совпадение. В прошлом сезоне три наших игрока — Леви Колуилл, Коул Палмер и Мойсес Кайседо — провели наибольшее количество минут на поле. Леви и Коул получили травмы, а Мойсес впервые вернулся к тренировкам только после матча с «Вест Хэмом» (5:1). Такова текущая ситуация и в этом сезоне. Это не просто случайность, это связано с количеством и частотой матчей. Вспомните «Манчестер Сити» в прошлом году: они потеряли Родри уже после двух-трех игр, хотя именно он сыграл больше всего минут за команду.

Все комментарии
fq6p3mdanxbx
fq6p3mdanxbx
вчера в 14:46
Шахтеры рискуют куда больше за зарплаты в сотни раз меньше.
rkjbybau33r3
rkjbybau33r3
вчера в 14:39
Игроки получают столько, что можно и рискнуть.
Гость
