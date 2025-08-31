Тренер сборной Камеруна: «Экитике не заслуживает того, чтобы приехать сюда»

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике по-прежнему может быть вызван в сборные Франции и Камеруна — родины его родителей.
Ранее он выступал за юношеские команды Франции, сыграв всего 11 матчей.
На пресс-конференции главный тренер сборной Камеруна Марк Брис ответил на вопрос об отсутствии Экитике в заявке национальной команды:
Я не контактировал с ним. Он рисковал всем, чтобы попробовать сыграть за Францию, но потерпел неудачу. Теперь получается, что мы, Камерун, являемся его запасным вариантом? Мне бы не хотелось, чтобы мы были на втором месте. Он не заслуживает того, чтобы приехать сюда.
не надо ездить на игры сборной, где может травмироваться, пусть лучше тренируется в клубе
