Тренер сборной Камеруна: «Экитике не заслуживает того, чтобы приехать сюда»

вчера, 13:27

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике по-прежнему может быть вызван в сборные Франции и Камеруна — родины его родителей.

Ранее он выступал за юношеские команды Франции, сыграв всего 11 матчей.

На пресс-конференции главный тренер сборной Камеруна Марк Брис ответил на вопрос об отсутствии Экитике в заявке национальной команды:

Я не контактировал с ним. Он рисковал всем, чтобы попробовать сыграть за Францию, но потерпел неудачу. Теперь получается, что мы, Камерун, являемся его запасным вариантом? Мне бы не хотелось, чтобы мы были на втором месте. Он не заслуживает того, чтобы приехать сюда.

Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 15:58
оказал медвежью услугу, надо отблагодарить.
rcsjy7ewusp3
rcsjy7ewusp3
вчера в 14:31
что творит этот камерунец...
zftcnuuj78m3
zftcnuuj78m3
вчера в 14:03
Камерунцы обиделись, а он мог бы пригодится
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:45
ну и очень хорошо для Ливерпуля!
не надо ездить на игры сборной, где может травмироваться, пусть лучше тренируется в клубе
LAN
LAN ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 13:31
У меня в этом месяце больше 160 а окошко так и не появилось
LAN
LAN ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:28
У меня в этом месяце больше 160 а окошко так и не появилось
Гость
