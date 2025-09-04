Сборная Грузии проиграла Турции в отборочном поединке ЧМ-2026

В матче отбора ЧМ Европы встречались сборные Грузии и Турции. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметились: Давиташвили (63'), Кварацхелия (90+8'). За гостей забивали Мюльдюр (3'), Актюркоглу (41', 52').
По итогам встречи Грузия имеет 0 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче Грузия сыграет 7 сентября, соперником будет Болгария. Турция проведет следующий матч 7 сентября, (соперник — Испания).
Что касается грузинского простака, то кроме рикошетного гола, он практически не был заметен, кроме отдельных рывков и подходов к штрафной соперника. Сколько на него смотрю, каждый раз, снова и снова убеждаюсь, насколько всё таки он предсказуем и примитивен... Одни и те же движения, выход на ударную позиции и тд.
Ну а Турцию с победой!!! Очень понравились!!! Турецкий неповторимый колорит, с вкраплениями итальянского футбола Монтеллы!!!
