Сборная Грузии проиграла Турции в отборочном поединке ЧМ-2026

вчера, 21:05
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия2 : 3Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

В матче отбора ЧМ Европы встречались сборные Грузии и Турции. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились: Давиташвили (63'), Кварацхелия (90+8'). За гостей забивали Мюльдюр (3'), Актюркоглу (41', 52').

По итогам встречи Грузия имеет 0 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче Грузия сыграет 7 сентября, соперником будет Болгария. Турция проведет следующий матч 7 сентября, (соперник — Испания).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт УЕФА
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 21:25
Турки выиграли малой кровью 👍
Capral
Capral
вчера в 21:18, ред.
Турки очень симпатичная команда, играли грамотно, технично, быстро переходили от обороны к атаке, буквально терзали грузин! Но всё это было до того момента, пока тупой турок не придумал на свою задницу глупейшее удаление- врезавшись прямой ногой в соперника, после чего, конечно, пришлось попотеть за результат...

Что касается грузинского простака, то кроме рикошетного гола, он практически не был заметен, кроме отдельных рывков и подходов к штрафной соперника. Сколько на него смотрю, каждый раз, снова и снова убеждаюсь, насколько всё таки он предсказуем и примитивен... Одни и те же движения, выход на ударную позиции и тд.

Ну а Турцию с победой!!! Очень понравились!!! Турецкий неповторимый колорит, с вкраплениями итальянского футбола Монтеллы!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:18
Грузины проявили характер, но этого не хватало..
