В Ассоциации футбола Иордании считают сборную России сильным соперником

сегодня, 08:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Сборная России по футболу является отличным соперником для игроков из Иордании, матч был важен для обеих национальных команд. Такое мнение высказала генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар.

В четверг сборная Иордании на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой России со счетом 0:0.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Российский футбольный союз (РФС) за гостеприимство и прием, все прошло гладко. Это был важный матч для обеих команд. Технически — это было очень сложно, — сказала Нассар. — Нашей сборной нужно готовиться к чемпионату мира в следующем году, мы хотели сыграть с сильным соперником. Матч с командой России — отличная возможность для нас. Обе команды сыграли хорошо, Россия — для нас очень сильный соперник, находится высоко в рейтингах. Отличный опыт».

«Москва — потрясающая. Я ранее была здесь на чемпионате мира в 2018 году, все прошло отлично. Сейчас игра была на „Лукойл-Арене“, великолепная организация, отличное поле. Мне хотелось бы поблагодарить РФС за хорошую организацию», — добавила она.

Источник: itar-tass.com Фото: Михаил Шапаев, РФС
 
sjqdhwx3zvpk
sjqdhwx3zvpk
сегодня в 11:07
иорданцы оказались на удивление крепкой командой. на ЧМ-2026 вполне могут претендовать на небольшую сенсацию
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:20
В России много приличных ироков, но команду можно сделать из любых людей. Я уверен, что если у человека есть элементарные футбольные навыки и он периодически играет, то его можно довести до очень приличного уровня. Просто должны совпасть желания игрока и тренера. Всегда привожу в пример братьев Березуцких.. Видел их в самом начале карьеры. Вообще непонятно, как они попали в футбол, да ещё и сразу в ЦСКА. Их уровень подготовки вызывал смех. А потом был неимоверный прогресс и братья попали в сборную России 🇷🇺 по футболу, заслуженно попали. Так было. Сейчас любой тренер приводит с собой новых людей, это обижает старожилов - он изначально не доверяет им, прикрываясь задачами. А ведь по логике сначала надо объективно оценивать тех, кто есть в наличии? Не могу себе представить, чтобы в Армии новый командир подразделения выбирал - этого хочу, а того нет. С людьми нужно поступать по людски... А хорошие тренеры, отдающие себя работе целиком, сейчас редкость. Нечасто они пробиваются на самый верх.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:30
Дожились Иордария похвалила сборную России, Карпину звезду героя.
8pc8t8aytwva
8pc8t8aytwva
сегодня в 09:20
Просто комплимент в сторону соперника
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:19
Ну и хорошо, что так считают)))
Гость
