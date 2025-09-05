В Ассоциации футбола Иордании считают сборную России сильным соперником

Сборная России по футболу является отличным соперником для игроков из Иордании, матч был важен для обеих национальных команд. Такое мнение высказала генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар.
В четверг сборная Иордании на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой России со счетом 0:0.
«В первую очередь я хочу поблагодарить Российский футбольный союз (РФС) за гостеприимство и прием, все прошло гладко. Это был важный матч для обеих команд. Технически — это было очень сложно, — сказала Нассар. — Нашей сборной нужно готовиться к чемпионату мира в следующем году, мы хотели сыграть с сильным соперником. Матч с командой России — отличная возможность для нас. Обе команды сыграли хорошо, Россия — для нас очень сильный соперник, находится высоко в рейтингах. Отличный опыт».
«Москва — потрясающая. Я ранее была здесь на чемпионате мира в 2018 году, все прошло отлично. Сейчас игра была на „Лукойл-Арене“, великолепная организация, отличное поле. Мне хотелось бы поблагодарить РФС за хорошую организацию», — добавила она.