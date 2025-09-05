В Ассоциации футбола Иордании считают сборную России сильным соперником

1757051159

сегодня, 08:45

Сборная России по футболу является отличным соперником для игроков из Иордании, матч был важен для обеих национальных команд. Такое мнение высказала генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар.

В четверг сборная Иордании на «Лукойл-Арене» сыграла вничью с командой России со счетом 0:0.

«В первую очередь я хочу поблагодарить Российский футбольный союз ( РФС ) за гостеприимство и прием, все прошло гладко. Это был важный матч для обеих команд. Технически — это было очень сложно, — сказала Нассар. — Нашей сборной нужно готовиться к чемпионату мира в следующем году, мы хотели сыграть с сильным соперником. Матч с командой России — отличная возможность для нас. Обе команды сыграли хорошо, Россия — для нас очень сильный соперник, находится высоко в рейтингах. Отличный опыт».