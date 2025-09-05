  • Поиск
Италия отправила пять безответных мячей в ворота Эстонии

вчера, 23:40
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия5 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

В матче отбора ЧМ Европы встречались сборные Италии и Эстонии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голами у хозяев отметились: Кин (58'), Ретеги (69'), Распадори (71'), Ретеги (89'), Бастони (90+2').

По итогам встречи Италия имеет 6 очков, у гостей — 3 очка.

В следующем матче Италия сыграет 8 сентября, соперником будет Израиль. Эстония проведет следующий матч 11 октября, (соперник — Италия).

ABir
ABir
сегодня в 02:18
Для Эстонии это как бы нормальный приемлемый результат.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:51
Эстонии можно было и больше накидать....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Garik_10 (раскрыть)
сегодня в 00:07
Здравствуйте.

Сайт переживает в настоящее время изменения, в том числе в плане того что и как публикуется, на данный момент статей нет.
Garik_10
Garik_10
сегодня в 00:06
подскажите кто знает, куда с сайта пропали Статьи- блоги?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:53
Самое интересное эстонцы в 1 тайме умудрились не пропустить...
