Италия отправила пять безответных мячей в ворота Эстонии

В матче отбора ЧМ Европы встречались сборные Италии и Эстонии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
Голами у хозяев отметились: Кин (58'), Ретеги (69'), Распадори (71'), Ретеги (89'), Бастони (90+2').
По итогам встречи Италия имеет 6 очков, у гостей — 3 очка.
В следующем матче Италия сыграет 8 сентября, соперником будет Израиль. Эстония проведет следующий матч 11 октября, (соперник — Италия).
