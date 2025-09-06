Португалия разгромила Армению. Роналду сделал дубль

В матче отбора ЧМ-2026 европейской зоны встречались Армения и Португалия. Встреча завершилась со счетом 0:5.
За гостей забивали Жоау Феликс (10', 61'), Криштиану Роналду (21', 46') и Жоау Канселу (32').
По итогам встречи Армения имеет 0 очков, у португальцев — 3 очка.
В следующем матче Армения сыграет 9 сентября, соперником будет Ирландия. Португалия проведет следующий матч также 9 сентября (соперник — Венгрия).
И почему одно действие, когда потом - через 10 секунд он же тяпнул по ногам визави, привезя на ровном месте штрафной по центру ворот ??
Так понимаю, что матч ты не смотрел, либо был крайне невнимателен..., однако след свой оставить всё равно пытаешься..., расставляя акценты на лирику (Собор и прочее)... Хотя..., это был бы не ты, Вить. )))
