Португалия разгромила Армению. Роналду сделал дубль

1757181316

сегодня, 20:55

В матче отбора ЧМ -2026 европейской зоны встречались Армения и Португалия. Встреча завершилась со счетом 0:5.

За гостей забивали Жоау Феликс (10', 61'), Криштиану Роналду (21', 46') и Жоау Канселу (32').

По итогам встречи Армения имеет 0 очков, у португальцев — 3 очка.

В следующем матче Армения сыграет 9 сентября, соперником будет Ирландия. Португалия проведет следующий матч также 9 сентября (соперник — Венгрия).