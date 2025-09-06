  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2026. Европа

Португалия разгромила Армению. Роналду сделал дубль

сегодня, 20:55
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 5Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2026 европейской зоны встречались Армения и Португалия. Встреча завершилась со счетом 0:5.

За гостей забивали Жоау Феликс (10', 61'), Криштиану Роналду (21', 46') и Жоау Канселу (32').

По итогам встречи Армения имеет 0 очков, у португальцев — 3 очка.

В следующем матче Армения сыграет 9 сентября, соперником будет Ирландия. Португалия проведет следующий матч также 9 сентября (соперник — Венгрия).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Англия обыграла Андорру в матче отбора ЧМ-2026
Сегодня, 20:55
Сербия победила Латвию в отборе к ЧМ-2026
Сегодня, 18:10
Хорватия минимально обыграла Фарерские острова
Вчера, 23:40
Италия отправила пять безответных мячей в ворота Эстонии
Вчера, 23:40
Украина потерпела поражение от Франции в игре квалификации ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Дания и Шотландия не выявили победителя
Вчера, 23:40
 
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 22:20, ред.
Судя по тому, как ты рьяно продолжаешь напирать в ситуации, где вообще нет предмета диспута, мне тоже многое становится очевидным... ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:09
И это правильно, как говорил один неправильный!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:08
Очевидно, что ты не играл эту игру.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:07
Вить.
Мне на работе так "весело", что если я ещё серчать на выходных начну, то кукуха вылетит.)
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:06
Спасибо, Макс, спасибо!!!!!!! Взаимно!!!!!!!
Не серчай на старика. Давно известно, все художники слегка- п..........е. Я не исключение. Мы все, не так как другие воспринимаем действительность.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 22:01
Маэстро, ну кто же ещё может так поднять настроение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Как только увидел Аркадия Исааковича, сразу понял- оборжусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:57, ред.
Не надо равнять хрен с огурцом. Под опекой / прессингом - это одно, а без, на открытой позиции и свободном пространстве - абсолютно иное.
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:55
Да нет, вся команда.

Даже в Эль-Класико Модрич отдавал передачу в ногу Кунде, и всё из-за товарища, который не смог прочитать игру. Это про уровень игры футболистов даже в одной команде. Один делает шаг назад, другой шаг вперёд.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:54
Витя. Мне хоть годков не столько, как тебе, но тоже прилично. И я далеко не в том возрасте, чтоб хвалить кого попало на людях... Скуп я на это дело в силу тяжести натуры и мирских забот... Но уж если говорю о ком то хорошо ( а ты один из немногих, поверь), то за свои слова отвечу всем и каждому.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:54
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:51
А почему былые? Обижаешь, начальник.))) Меня и сейчас Уважают. Всё таки надо нам встретиться, чтобы, воочию, ты мог убедиться в моей правоте...
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:50, ред.
Не выдумывайте заговоров)...посмотрите как Англия с Андоррой сыграла)...условно слабому сопернику ещё надо уметь забить...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:50
... Игроки Гвардиолы допускали такие ошибки. А это игроки высшего уровня!...

Ты про Хусанова ? Высший уровень..., да, я согласен !
Agamaga005
Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:49
Комментарий читал. Да мало ли таких моментов в футболе, не специально ведь футболист так делает. Игроки Гвардиолы допускали такие ошибки. А это игроки высшего уровня!

К чему такие эмоции? Кто играл сам футбол знает, что таких ошибок бывает много на поле.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:48
...А след свой, я давно оставил, меня пол страны знает, умирать не страшно.)))...

Не подменяй понятия. Речь про здесь и сейчас..., что никоим образом не затмевает твои былые заслуги.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:46
Ну те же не забывай, что Португалия на три головы сильней, поэтому, возможны разные варианты. А у Эдика, в принципе, опыта европейских матчей нет.
А след свой, я давно оставил, меня пол страны знает, умирать не страшно.)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:39
побольше бы таких сб как Армения
чтоб личную статистику Роналду поднимать.
и это будет продолжаться еще в какое то время...
ведь в каждый раз Армения вместе с Лихтенштейном оказывается в группе
с сб. Португалией))
gw2hfc55bhu7
gw2hfc55bhu7
сегодня в 21:37
А если бы играли со сборной племён Африки сделал бы хет-трик!
Futurista
Futurista
сегодня в 21:34
Не фанат Роналду)...но его заряженность на футбол и голы вызывает уважение...нападающий с таким КПД в 40 лет это уровень...это не защитник и не вратарь...
ABir
ABir
сегодня в 21:34
По всему видать, у Португальцев проблем с выходом из группы не будет. Армении придется очень постараться в борьбе с Ирландией и Венгрией.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:33, ред.
Неудачное действие ??!! ))))))))))))) Ты про какое действие ? Может Я ченить не понял ?

И почему одно действие, когда потом - через 10 секунд он же тяпнул по ногам визави, привезя на ровном месте штрафной по центру ворот ??

Так понимаю, что матч ты не смотрел, либо был крайне невнимателен..., однако след свой оставить всё равно пытаешься..., расставляя акценты на лирику (Собор и прочее)... Хотя..., это был бы не ты, Вить. )))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:30
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 21:16, ред.
    Ты коммент читал, не ? Человек на ровном месте отдает пас нападающему соперника, выводя того на своего вратаря. Причём тут уровень футбола ??!!
    Тупость и бездарность вкупе. И ничего более.

    Португалия...
    Криш, Канселу, Феликс, Бруну и Мендеш как всегда хороши. Остальные были на расслабоне и это плохо. Должны были армянам не меньше 10-ти отгружать...
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 21:14
    Вполне закономерный результат. Команды разных классов.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 21:13
    К чему такие эмоции? Уровень футбола у них разный.
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 21:10
    Месси с Роналду до сих пор в топе. Эти старики до сих пор забивают голы. По-другому не умеют!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 21:08, ред.
      Eugene Natsmith
      Eugene Natsmith
      сегодня в 21:06
      Какая боль, какая боль ...Португалия-Армения 5-0. Результат ожидаем был изначально.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       