Хорватия минимально обыграла Фарерские острова

В матче отбора ЧМ Европы встречались сборные Фарерских островов и Хорватии. Встреча завершилась со счетом 0:1.
За гостей забил Крамарич (31').
По итогам встречи Фарерские острова имеют 3 очка, у гостей — 9 очков.
В следующем матче Фарерские острова сыграют 8 сентября, соперником будет Гибралтар. Хорватия проведет следующий матч 8 сентября, (соперник — Черногория).
За прошлый месяц: 20192 (53 место)
Всего: 125075 - это "колонка"
16.Vilar Группа Стрельцова Э. 2960 - "Выиграно за месяц"
Добрый вечер! Разница в 10 пунктов. Объясните, в чём прикол? Спасибо.
Проясните пожалуйста вопрос:
- Когда происходит начисление баллов (2000) для ставок?
