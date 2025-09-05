  • Поиск
Хорватия минимально обыграла Фарерские острова

вчера, 23:40
Фарерские островаЛоготип футбольный клуб Фарерские острова0 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

В матче отбора ЧМ Европы встречались сборные Фарерских островов и Хорватии. Встреча завершилась со счетом 0:1.

За гостей забил Крамарич (31').

По итогам встречи Фарерские острова имеют 3 очка, у гостей — 9 очков.

В следующем матче Фарерские острова сыграют 8 сентября, соперником будет Гибралтар. Хорватия проведет следующий матч 8 сентября, (соперник — Черногория).

Все комментарии
Шуня771
Шуня771
сегодня в 01:03
Спасибо!
Vilar
Vilar
сегодня в 00:31
За текущ. месяц: 2960 (26 место)
За прошлый месяц: 20192 (53 место)
Всего: 125075 - это "колонка"

16.Vilar Группа Стрельцова Э. 2960 - "Выиграно за месяц"

Добрый вечер! Разница в 10 пунктов. Объясните, в чём прикол? Спасибо.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:30
Доброй ночи!

Проясните пожалуйста вопрос:
- Когда происходит начисление баллов (2000) для ставок?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 00:02
Видимо решили не слишком напрягаться, хотя Фарерские Острова за последние годы прибавили, одни из лучших среди сборных небольших по населению и площади государств.
Гость
