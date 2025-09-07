  • Поиск
Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо рассказал, что скучает по России

сегодня, 19:29

Бывший футболист петербургского «Зенита» Клаудиньо скучает по России. Об этом игрок рассказал журналистам.

Клаудиньо посетил товарищеский матч сборных Катара и России. Встреча проходит в Катаре, после первого тайма сборная России ведет со счетом 3:0. С начала года Клаудиньо выступает за катарский клуб «Аль-Садд».

«Конечно, скучаю по России. Но я на связи каждый день с бывшими партнерами, поэтому не унываю. Очень рад приехать на игру, увидеть моих друзей, бывших партнеров и с кем играл в России. Также в команде Катара играют мои партнеры, тоже очень рад за них», — сказал Клаудиньо.

В августе футболист, имеющий гражданство РФ, заявил порталу Flashscore, что хотел уйти из петербургского клуба после начала специальной военной операции (СВО), но «Зенит» не отпускал его. Также он отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно. Позднее Клаудиньо заявил «Спорт-экспрессу», что его слова были интерпретированы неверно.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.

ABir
ABir
сегодня в 20:15
Вот и давай гражданство кому попало
Capral
Capral
сегодня в 20:01
Семака уволят и он вернётся.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
