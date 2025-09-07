Мбаппе надеется на победу «Арсенала» в АПЛ

1757254390

сегодня, 17:13

Форвард «Реала» признался, что надеется на победу «Арсенала» в Премьер-лиге в этом сезоне.

Мбаппе спросили, кто, по его мнению, выиграет титул Премьер-лиги, и он ответил, что рассчитывает на успех «канониров».

Француз сказал BILD: «Конечно, в первую очередь нужно упомянуть „Ливерпуль“, поскольку они настроены защитить титул. Но я также возлагаю большие надежды на „Арсенал“, потому что основной состав команды давно выступает вместе, а это очень важный фактор в футболе».

На вопрос о фаворите он ответил: «Сложно сделать выбор. Может быть, „Арсенал“, может быть, это будет их год. Но, конечно, было бы проще сказать, что победит „Сити“ или „Ливерпуль“».