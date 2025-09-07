  • Поиск
Мбаппе надеется на победу «Арсенала» в АПЛ

сегодня, 17:13

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признался, что надеется на победу «Арсенала» в Премьер-лиге в этом сезоне.

Мбаппе спросили, кто, по его мнению, выиграет титул Премьер-лиги, и он ответил, что рассчитывает на успех «канониров».

Француз сказал BILD: «Конечно, в первую очередь нужно упомянуть „Ливерпуль“, поскольку они настроены защитить титул. Но я также возлагаю большие надежды на „Арсенал“, потому что основной состав команды давно выступает вместе, а это очень важный фактор в футболе».

На вопрос о фаворите он ответил: «Сложно сделать выбор. Может быть, „Арсенал“, может быть, это будет их год. Но, конечно, было бы проще сказать, что победит „Сити“ или „Ливерпуль“».

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:41
Здравствуйте.

Раздел новости вверху сайта всё так же есть.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:21, ред.
Соккер, а где новости смотреть?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:21
Посмотрим, что сделает Арсенал...
85y5ypu4rju7
85y5ypu4rju7
сегодня в 18:10
Арсенал стал вечно подающей надежду командой, ещё со времён Венгера
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:32, ред.
А Мбаппе тут причём? Вы у него лучше про Ла Лигу спросите и про ЛЧ. А ещё лучше про Золотой мяч
