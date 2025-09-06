  • Поиск
Клаудиньо назвал отстранение российских клубов и сборных несправедливым

сегодня, 13:02

Решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине является несправедливым.

Соответствующее решение было принято Международной федерацией футбола и Союзом европейских футбольных ассоциаций в феврале 2022 года.

«На самом деле считаю крайне несправедливым, что российские команды и сборная не участвуют в международных турнирах, — сказал Клаудиньо. — Игроки не несут никакой ответственности, спорт и политика несовместимы».

После отстранения сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части чемпионата мира — 2022, пропустила чемпионат Европы — 2024 и не была допущена до квалификации на мировое первенство 2026 года.

