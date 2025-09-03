  • Поиск
Экс-игрок сборной Франции Бен-Йеддер осужден за психологическое насилие

вчера, 21:38

Бывший игрок сборной Франции Виссам Бен-Йеддер был в среду признан виновным в психологическом насилии над своей бывшей женой и приговорен к штрафу в размере 90 000 евро.

Бен-Йеддер, который не присутствовал на вынесении приговора, подаст апелляцию, сообщила его адвокат Мари Румянцева.

Это был второй приговор 35-летнему бывшему нападающему «Монако» и «Севильи» менее чем за год.

В ноябре он получил условный двухлетний тюремный срок за сексуальное насилие над женщиной, совершенное двумя месяцами ранее.

В 2023 году испанский суд также приговорил его к шести месяцам условного заключения за налоговое мошенничество в период с 2016 по 2019 год, когда он играл за «Севилью».

Кроме того, он и его брат Сабри находятся под следствием по делу о предполагаемом изнасиловании двух женщин в 2023 году, которое оба мужчины отрицают.

