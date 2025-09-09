Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом

1757409601

вчера, 12:20

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.