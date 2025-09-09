Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.
«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.
Формально Садыгов и не имел никакого отношения к клубу, клуб был зарегистрирован якобы одним из сотрудников как АНО (некоммерческое общество).
А Садыгов как бы был "спонсором". Реально, понятно, что он просто заранее сложил с себя ответственность через "зицпредседателя".
И вот вопрос, почему такая структура устроила и РФС, и РПЛ, и Правительство МО, и почему у "Химок" была гарантия участия в РПЛ, хотя все знали, что это фейковое АНО, принадлежащее Садыгову.
И почему, когда он наигрался и решил их бросить (с огромными долгами), им тоже было ок.
Реально этот случай с "Химками" - просто был бы 100% поводом для отставки клоуна Алаева, если бы у нас была хотя бы какая-то законность, ведь именно он дал добро на участие формально левого клуба без каких бы то ни было финансовых гарантий.
А после этого, хотя он дал добро на участие, но на проблемы клуба (невыплаты зарплат) ему почему-то уже стало плевать.
Формально Садыгов и не имел никакого отношения к клубу, клуб был зарегистрирован якобы одним из сотрудников как АНО (некоммерческое общество).
А Садыгов как бы был "спонсором". Реально, понятно, что он просто заранее сложил с себя ответственность через "зицпредседателя".
И вот вопрос, почему такая структура устроила и РФС, и РПЛ, и Правительство МО, и почему у "Химок" была гарантия участия в РПЛ, хотя все знали, что это фейковое АНО, принадлежащее Садыгову.
И почему, когда он наигрался и решил их бросить (с огромными долгами), им тоже было ок.
Реально этот случай с "Химками" - просто был бы 100% поводом для отставки клоуна Алаева, если бы у нас была хотя бы какая-то законность, ведь именно он дал добро на участие формально левого клуба без каких бы то ни было финансовых гарантий.
А после этого, хотя он дал добро на участие, но на проблемы клуба (невыплаты зарплат) ему почему-то уже стало плевать.