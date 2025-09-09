  • Поиск
Суд признал футбольный клуб «Химки» банкротом

вчера, 12:20

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.

Фанат Дзюбиньо
Фанат Дзюбиньо ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:29
Там всё проще, Садыгов формально никогда и не имел отношения к клубу, клуб был зареган на своего рядового сотрудника. Садыгов был формально "добрый дядя, дающий деньги".

Обычная схема с липовым гендиректором и владельцами в тени.
Брулин
Брулин
вчера в 17:26
Главное, что Садыгов вполне спокойно продолжает заниматься футбольной деятельностью
sv_1969
sv_1969 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 16:33
Спасибо! Короче полная ж-па как по моему!
Vilar
Vilar ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:56
Процедура простая и сложная: 1.Суд должен назначить финансового управляющего, и даёт ему срок (в хорошем смысле) на розыск/поиск имущества должника 2. ФУ объявляет розыск всего имущества ДОЛЖНИКА, путём написания писем/запросов в банки и госучреждения: ПФР, Нал. инсп. и др. 3. ФУ всё собирает, продаёт, делает Ден.Массу. Да, предварительно ФУ расставляют кредиторов (долг по з/п тоже кредит). Рассчитывать на полное погашение долгов не реально, но что-то получить можно, очень многое зависит от ФУ (кстати, это лицо нейтральное, не заинтересованное ни в чью сторону. Конечно, Садыгов всё это знает и готовился, имущество переписывал на собачку, и т.д. Где-то так. Из пенсии или другого ежемесячного дохода, (а скорей всего у него дохода нет и он на содержании той же собачки), будут оставлять ему только прожиточный минимум. Да, самое главное, если Садыгов объявил или объявит себя банкротом, значит, хорошо подготовился и получить возмещение долга очень и очень трудно и долго.
anzhi1
anzhi1
вчера в 15:43
Сочувствую болельщикам Химок, я как ни кто другой вас понимаю. Возможно в скором времени обратно восстановятся
Фанат Дзюбиньо
Фанат Дзюбиньо ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Всё сложнее, вопросы ко многим.

Формально Садыгов и не имел никакого отношения к клубу, клуб был зарегистрирован якобы одним из сотрудников как АНО (некоммерческое общество).

А Садыгов как бы был "спонсором". Реально, понятно, что он просто заранее сложил с себя ответственность через "зицпредседателя".

И вот вопрос, почему такая структура устроила и РФС, и РПЛ, и Правительство МО, и почему у "Химок" была гарантия участия в РПЛ, хотя все знали, что это фейковое АНО, принадлежащее Садыгову.

И почему, когда он наигрался и решил их бросить (с огромными долгами), им тоже было ок.

Реально этот случай с "Химками" - просто был бы 100% поводом для отставки клоуна Алаева, если бы у нас была хотя бы какая-то законность, ведь именно он дал добро на участие формально левого клуба без каких бы то ни было финансовых гарантий.

А после этого, хотя он дал добро на участие, но на проблемы клуба (невыплаты зарплат) ему почему-то уже стало плевать.
7mdrt4ejrerz
7mdrt4ejrerz
вчера в 14:23
Понятно что этим всё и закончится
shlomo
shlomo
вчера в 13:56
Вот так... была команда и нет ее... может хотя бы бренд сохранят...
sv_1969
sv_1969 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:56
Приветствую! Я тоже так за нее топил по тихому))) Благо что не далеко от меня! Да и крестная не далеко от Химок живет!
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
И не говорите! Признали банкротом и с него получается как с гуся вода! Я не силен в этих юр делах!
q3pwu27z863j
q3pwu27z863j
вчера в 13:37
Ушатали всё-таки купи-продаи вполне крепкий клуб
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:34
Не плохая была команда, стадион построили. Болел за неё, жаль.
112910415
112910415
вчера в 13:25
как быстро кончился диван ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:17
Зачем нам знать про достижения Химок? А вот что с Садыговым? Его хоть в розыск объявили? А ведь у него и имущество есть в России? С людьми нужно рассчитаться по долгам Садыгова.
