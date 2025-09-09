  • Поиск
Игроки клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились перед матчем Кубка России

вчера, 15:49

Футболисты московского клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились в Краснодаре перед матчем Фонбет — Кубка России с подмосковным «Сатурном». Об этом сообщил президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

«Отравилась половина команды. Причем ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке» — сообщил он.

Матч Кубка России между «Броук Бойз» и «Сатурном» пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты «Броук Бойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре.

Burtaze
Burtaze
вчера в 19:44
Медиа лигу начали потихоньку травить
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:08
"Причем ели все в разных местах." - Так может продумать централизованно питаться , хотя бы во время турниров и в преддверии ответственных матчей. Ну а парням поскорее поправится...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:03
Наверное было так)))
nubom
nubom
вчера в 17:38
Полностью согласен с Lobo77. Простое свое разгильдяйство превращают в мировой заговор. У них вся лига такая: весь пар уходит в гудок...
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:31, ред.
Не с того Ари карьеру реанимировал))) Неудачно проставился.
v976gff38c57
v976gff38c57
вчера в 16:07
Закусывать надо лучше!
Lobo77
Lobo77
вчера в 16:05
Ели в разных местах.
А пили вместе?
Гость
