Игроки клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились перед матчем Кубка России

1757422187

вчера, 15:49

Футболисты московского клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились в Краснодаре перед матчем Фонбет — Кубка России с подмосковным «Сатурном». Об этом сообщил президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале.

«Отравилась половина команды. Причем ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке» — сообщил он.

Матч Кубка России между «Броук Бойз» и «Сатурном» пройдет 11 сентября в Раменском. В сентябре футболисты «Броук Бойз» принимали участие в товарищеском турнире в Краснодаре.