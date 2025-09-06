Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы

1757160980

сегодня, 15:16

Футболист московского ЦСКА получил повреждение мышц бедра во время товарищеского матча за сборную России против команды Иордании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что по результатам медицинского обследования Глебов пропустит около трех-четырех недель.

В четверг сборная Иордании впервые провела товарищеский матч с командой России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» и завершилась со счетом 0:0. 19-летний Глебов вышел на замену на 62-й минуте и провел первую игру за национальную команду.