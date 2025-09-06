  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист ЦСКА Глебов пропустит три-четыре недели из-за травмы

сегодня, 15:16

Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время товарищеского матча за сборную России против команды Иордании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что по результатам медицинского обследования Глебов пропустит около трех-четырех недель.

В четверг сборная Иордании впервые провела товарищеский матч с командой России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» и завершилась со счетом 0:0. 19-летний Глебов вышел на замену на 62-й минуте и провел первую игру за национальную команду.

В текущем сезоне Глебов провел 11 матчей в составе ЦСКА в разных турнирах, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. По итогам семи туров Мир — Российской премьер-лиги московский клуб с 15 очками идет на втором месте в турнирной таблице, уступая «Краснодару», на счету которого 16 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Пари НН» Эктов может пропустить остаток года
03 сентября
Футболисты Агкацев и Кривцов пропустят матчи сборной России в сентябре
01 сентября
Главный тренер «Сочи» Морено: «Со мной всё в порядке»
30 августа
Официально«Зенит» подтвердил, что Жерсон получил травму
30 августа
Жерсон не сыграет с «Пари НН» из-за повреждения
30 августа
В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья тренера Морено: «Это от нервов»
28 августа
 
Все комментарии
anqtrcy3uz84
anqtrcy3uz84
сегодня в 15:57
Пусть скорей поправляется Кирюха!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 