Дата встречи Дегтярева с клубами РПЛ определится в ближайшее время

вчера, 11:26

Дата встречи министра спорта РФ Михаила Дегтярева с клубами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет определена в ближайшее время. Об этом журналистам заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Однако 8 сентября стало известно, что встреча была перенесена.

«Подберем дату по встрече с РПЛ в ближайшее время. Дело в графике. График министра сложный, огромное уважение всем клубам, Российскому футбольному союзу, я своим присутствием подтверждаю, что мы поддерживаем российский футбол», — сказал Дегтярев.

Дегтярев на ВЭФ заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Источник: itar-tass.com
Брулин
Брулин
вчера в 14:21
Жаль только никто за работу Дегтярёва уважение проявить не могут))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:00
"Время и место встречи , изменить можно"...)))
Гость
