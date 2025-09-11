Дата встречи Дегтярева с клубами РПЛ определится в ближайшее время

1757579178

вчера, 11:26

Дата встречи министра спорта РФ Михаила Дегтярева с клубами Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) будет определена в ближайшее время. Об этом журналистам заявил Дегтярев.

Ранее Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что 9 сентября Минспорт проведет встречу с представителями клубов РПЛ и Российского футбольного союза ( РФС ) для обсуждения схемы ужесточения лимита на легионеров. Однако 8 сентября стало известно, что встреча была перенесена.

«Подберем дату по встрече с РПЛ в ближайшее время. Дело в графике. График министра сложный, огромное уважение всем клубам, Российскому футбольному союзу, я своим присутствием подтверждаю, что мы поддерживаем российский футбол», — сказал Дегтярев.