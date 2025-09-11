  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМолодёжь

Российский спортивный фонд будет поддерживать школьную футбольную лигу

вчера, 13:12

Российский спортивный фонд будет направлять средства на поддержку школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В четверг Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, его зачитал Дегтярев.

«Соревнование „Кожаный мяч“ и школьная футбольная лига объединились только в прошлом году, благодаря этой синергии охват регионов и количество участников значительно выросли, — сказал Дегтярев. — В этом году почти 300 тыс. детей в отборочных матчах приняли участие, мы ожидаем, что в следующем году число участников будет за миллион. При этом наш президент Владимир Владимирович Путин огромное внимание уделяет и теме спорта, детско-юношескому в особенности. Поэтому его приветствие сегодня знаковое, Владимир Владимирович там отметил, что через систему соревнований „Кожаный мяч“ еще в советские времена прошли многие чемпионы, звезды российского и советского футбола когда-то играли, как сегодня».

«Для нас это возможность раскрыть таланты, дать шанс ребенку из глубинки сделать футбольную карьеру, и не только. Мы этому турниру будем уделять отдельное внимание, средства будут выделяться дополнительные в том числе со стороны российского спортивного фонда. „Кожаный мяч“ — как модель соревнования для всех, которое однозначно будет поддерживаться Российским спортивным фондом. Для этого я сегодня здесь, хотел об этом сказать», — добавил Дегтярев.

24 июня Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Путин поприветствовал участников финала «Кожаного мяча»
Вчера, 10:59
Дегтярев и Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги
Вчера, 10:44
Сын Роналдиньо будет играть за «Халл Сити»
09 сентября
«Манчестер Сити» потратил полмиллиона фунтов на покупку 14-летнего таланта
07 сентября
Юношеская сборная России забила семь голов в матче против Беларуси
06 сентября
Министерство спорта обеспокоено культурным уровнем молодых футболистов
04 сентября
 
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:11
Любят Министры распоряжаться большими деньгами. Только не надо забывать про учёт и контроль, всё-таки государственные средства. Привлеченные деньги тоже любят счёт. На местах, только дай им волю, быстро все распишут. Сложно расходовать деньги эффективно... А вот быстро их освоить всегда найдутся охотники...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 