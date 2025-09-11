Российский спортивный фонд будет поддерживать школьную футбольную лигу

1757585541

вчера, 13:12

Российский спортивный фонд будет направлять средства на поддержку школьной футбольной лиги «Кожаный мяч». Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

В четверг Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) Максим Митрофанов открыли финал школьной футбольной лиги. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, его зачитал Дегтярев.

«Соревнование „Кожаный мяч“ и школьная футбольная лига объединились только в прошлом году, благодаря этой синергии охват регионов и количество участников значительно выросли, — сказал Дегтярев. — В этом году почти 300 тыс. детей в отборочных матчах приняли участие, мы ожидаем, что в следующем году число участников будет за миллион. При этом наш президент Владимир Владимирович Путин огромное внимание уделяет и теме спорта, детско-юношескому в особенности. Поэтому его приветствие сегодня знаковое, Владимир Владимирович там отметил, что через систему соревнований „Кожаный мяч“ еще в советские времена прошли многие чемпионы, звезды российского и советского футбола когда-то играли, как сегодня».

«Для нас это возможность раскрыть таланты, дать шанс ребенку из глубинки сделать футбольную карьеру, и не только. Мы этому турниру будем уделять отдельное внимание, средства будут выделяться дополнительные в том числе со стороны российского спортивного фонда. „Кожаный мяч“ — как модель соревнования для всех, которое однозначно будет поддерживаться Российским спортивным фондом. Для этого я сегодня здесь, хотел об этом сказать», — добавил Дегтярев.

24 июня Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта.