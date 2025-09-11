Александр Медведев назвал волнующим дебют за футбольный клуб «Амкал»

1757604062

вчера, 18:21

Бывший председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал волнующим свой выход на поле в составе футбольного клуба Медиалиги «Амкал» в матче третьего круга «пути регионов» Фонбет — Кубка России против белгородского «Салюта». Об этом он рассказал журналистам.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе «Амкала» и провел на поле 23 минуты. Бывший председатель правления петербургского «Зенита» стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года. Тогда он вышел на поле в составе ижевского клуба «Газовик-Газпром» в матче против кировского «Динамо» (2:0) в возрасте 58 лет.

«Команда „Амкал“ могла меня заявить без трансфера, поскольку я был свободным агентом. Сыграть еще? Давайте дождемся итогов этого матча и будем планировать дальше. Выйти на поле не волнительно, а волнующе», — сказал Медведев.

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.