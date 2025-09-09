  • Поиск
Алексей Миранчук оценил матч сборной России с командой Катара

вчера, 13:09
КатарЛоготип футбольный клуб Катар1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Все футболисты сборной России подошли ответственно к товарищескому матчу с командой Катара, игроки сумели порадовать болельщиков. Такое мнение высказал полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук.

В воскресенье сборная России на выезде обыграла команду Катара со счетом 4:1, Миранчук забил один из мячей.

«Что касается условий, то для всех жарко. Мы знали, куда едем, знали, что будет жарко, поэтому я рад, что все подошли профессионально, как обычно, — сказал Миранчук. — Все были с холодной головой, ответственны. Рад, что забили, порадовали болельщиков».

«Самые положительные эмоции, которые могут быть, от возвращения в сборную России. Всегда приятно вернуться сначала на родину, быть с командой, с ребятами, узнать их новости, как дела», — добавил собеседник агентства.

Варвар7
Варвар7
вчера в 18:12
"Игроки сумели порадовать болельщиков." - Так вот Алёша почаще вспоминайте о свих болельщиках и побольше радуйте их...)
