Кисляк назвал тяжелым матч против сборной Иордании

1757017382

вчера, 23:23

Товарищеский матч против команды Иордании был непростым для сборной России по футболу. Такое мнение высказал полузащитник сборной России Матвей Кисляк.

Сборные России и Иордании сыграли со счетом 0:0. Матч прошел в Москве.

«Тяжелый матч, против нас играла сильная команда. Это хороший соперник, они будут играть на чемпионате мира. У нас были сегодня моменты, но не хватало реализации. Я думаю, что ничья — закономерный результат», — сказал Кисляк.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.