Кисляк назвал тяжелым матч против сборной Иордании

вчера, 23:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Товарищеский матч против команды Иордании был непростым для сборной России по футболу. Такое мнение высказал полузащитник сборной России Матвей Кисляк.

Сборные России и Иордании сыграли со счетом 0:0. Матч прошел в Москве.

«Тяжелый матч, против нас играла сильная команда. Это хороший соперник, они будут играть на чемпионате мира. У нас были сегодня моменты, но не хватало реализации. Я думаю, что ничья — закономерный результат», — сказал Кисляк.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:55
По ударам у России меньше. Был бы бокс проиграли бы, но это футбол, тут нужно забивать...
Гость
