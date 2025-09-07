Жара и кондиционеры. Россия завершила сбор победой над катарцами

1757277087

вчера, 23:31

Сборная России по футболу на выезде в Дохе крупно обыграла команду Катара в товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд», который вмещает 15 тыс. болельщиков и является домашней ареной одноименного клуба.

Для российских болельщиков было организовано несколько специальных входов, они могли пройти на матч бесплатно. Поклонники футбола из России активно поддерживали команду, в конце игры они получили майки от вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Болельщики сборной Катара тоже были довольно активны, поддерживая своих барабанами и флажками.

Поддержку команды отметили многие футболисты сборной России, в частности, поблагодарил пришедших полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, который забил один из мячей и был признан лучшим игроком встречи. «Всех с победой. Были счастливы порадовать вас. Большое спасибо за поддержку. Вас было очень много», — сказал Кисляк, комментарий которого приводит пресс-служба сборной. Ожидалось, что матч посетят порядка 600 болельщиков из России.

Сама игра для российских футболистов сложилась удачно. С первых минут в составе появились лидеры национальной команды — Сафонов, полузащитники Алексей Миранчук («Атланта») и Александр Головин («Монако»), который был капитаном. Как раз Головин, отметивший 10 лет в сборной России, забил первый мяч на 33-й минуте. Для 29-летнего полузащитника этот гол стал 7-м в 48 матчах за сборную России.

«Хороший матч получился, думаю, что в первом тайме мы выглядели лучше, во втором чуть расслабились, — сказал Головин журналистам. — Всегда приятно забить, рады, что победили. Молодые ребята молодцы: Алексей Батраков отдал, Матвей Кисляк забил. Могли сегодня „на ноль“ сыграть, но так вышло».

Дебютанты и молодые звезды

Ассистировал Головину 20-летний Батраков. Уже в таком молодом возрасте они вместе с Кисляком, который забил второй мяч сборной России, являются одними из лучших футболистов страны.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что матч с катарцами был одним из лучших после отстранения. Во втором тайме за сборную России дебютировал защитник ЦСКА Матвей Лукин, он поменял своего одноклубника Игоря Дивеева. В матче с иорданцами (0:0), который прошел 4 сентября, дебютировал полузащитник армейцев Кирилл Глебов.

«Первый тайм идеальный сегодня, понравился. Если брать первый матч с Иорданией, понятно, что последние 30 минут были достойными. Кирилл Глебов и Матвей Лукин молодцы, дебютировали, получили опыт. Теперь знают, что это такое», — сказал Карпин журналистам.

Помимо Головина и Кисляка, за сборную России отличились Иван Сергеев из московского «Динамо» и Алексей Миранчук. У хозяев забил Акрам Афиф.

Также Карпин остался доволен условиями игры. «До матча было жарко, но потом включили кондиционеры, и стало комфортно, — отметил он. — В матче расстроил пропущенный мяч, но также были подходы к нашим воротам».

Клаудиньо скучает по российским друзьям

Игру посетил бывший полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо, который ныне выступает за «Аль-Садд». Он рассказал, что в будущем снова может посетить Россию. «Конечно, скучаю по России. Но я на связи каждый день с бывшими партнерами, поэтому не унываю. Очень рад приехать на игру, увидеть моих друзей, бывших партнеров и с кем играл в России. Также в команде Катара играют мои партнеры, тоже очень рад за них», — рассказал Клаудиньо.

«Если будет возможно, конечно, хотел бы заехать в Россию. Увидеть ребят, погостить еще раз в России. У меня там осталось много друзей, со многими на связи. При удобном случае готов посетить и погостить», — добавил он.

После игры он обменялся футболками с защитником ЦСКА Данилом Круговым. Они вместе выступали за «Зенит» с 2021 по 2024 год.

Сборная России завершила сентябрьский сбор. В октябре российские футболисты проведут домашние матчи с командами Ирана и Боливии.