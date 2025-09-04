Антон Миранчук назвал ничью с иорданцами неплохим результатом

1757014570

вчера, 22:36

Ничья является закономерным и неплохим результатом для сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Иордании. Такое мнение высказал полузащитник российской сборной Антон Миранчук.

В четверг сборная России на «Лукойл-Арене» в Москве сыграла вничью с иорданцами (0:0).

«Наверное, все ждут, что мы должны забивать четыре-пять мячей Иордании. Это ошибочное мнение, у них очень сильная команда. Ничья — закономерный и неплохой результат», — сказал Миранчук.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.