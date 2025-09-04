  • Поиск
Антон Миранчук назвал ничью с иорданцами неплохим результатом

вчера, 22:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Ничья является закономерным и неплохим результатом для сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Иордании. Такое мнение высказал полузащитник российской сборной Антон Миранчук.

В четверг сборная России на «Лукойл-Арене» в Москве сыграла вничью с иорданцами (0:0).

«Наверное, все ждут, что мы должны забивать четыре-пять мячей Иордании. Это ошибочное мнение, у них очень сильная команда. Ничья — закономерный и неплохой результат», — сказал Миранчук.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:28
После такого ошеломляющего успеха, надоть Валерия Георгиевича, представить к
Ордену Святой Анны с мечами)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:51
Володя, во всем мире принято в случае провалов менять верхушку футбола в стране. РФС, а по сути Газпром руководит футболом в стране и довели до такого состояния. Массового футбола нет сосем.. Госфинансирование профессиональных клубов порождает откаты, вся система прогнила. Отдать управление футболом футбольным людям, а чиновников отодвинуть. Футбольные люди - это Галицкий, Морозов ( Акрон) бывшие футболисты, бывшие тренеры и т.л. Если оставить как сейчас будет еще хуже.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:44
Карпина надо менять...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 23:36
При том, что Иордания в рейтинге Фифа на 68 месте. Позорище, до чего докатились, ничья с такой командой - неплохой результат.? Пора уже что то менять.
nubom
nubom
вчера в 23:10
Я не думаю, что товарищеские игры проводятся ради результата. А по игре можно сказать, что мы наблюдали закат предыдущей сборной, и предутреннюю кромешную темноту в преддверии рассвета новой...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 23:03
Миранчук неправ.
Результат то как раз отвратный.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 22:59
Думаю, что Миранчук прав. Не стоит недооценивать Иорданию, это сборная приличного уровня и не случайно она пробилась на Чемпионат мира.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:59
Сборная Иордании не случайно попала на чемпионат мира по футболу.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:54
Вот такие антоны и играют у нас в Сборной. Дома с иорданией для него это хороший результат...)))
