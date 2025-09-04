  • Поиск
Кирилл Глебов остался не совсем доволен дебютом за сборную России

вчера, 23:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб ИорданияИорданияМатч завершен

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов остался не совсем доволен своим дебютным матчем за сборную России по футболу. Об этом Глебов рассказал журналистам.

В четверг сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) в товарищеском матче. 19-летний Глебов вышел на замену на 62-й минуте и провел первую игру за национальную команду.

«Если честно, не совсем рад, потому что не выиграли, хотя должны были. Было столько моментов, под конец особенно. Вроде поджали, но не забили, и это, наверное, не должно радовать», — сказал Глебов.

«Я не нервничал, но и не было такого, что прям спокоен. Приятное волнение, которое, можно сказать, прибавляло чуть энергии, сил. Ребята, конечно, обеспечили поддержку», — добавил игрок.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:26
"Потому что не выиграли, хотя должны были." - Арабы наверное аналогично думают...)
