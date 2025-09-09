Тренер сборной Португалии оценил шансы Роналду выступить на ЧМ-2026

1757394422

вчера, 08:07

Нападающий сборной Португалии по футболу не ставит себе долгосрочных целей и сосредоточен на текущем моменте. Об этом рассказал главный тренер сборной Португалии , комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Ранее Роналду обновил собственный рекорд по голам за национальную сборную: на счету португальца 140 забитых мячей в 222 матчах.

«Чемпионат мира 2026 года? Он делает все, что может, у него нет долгосрочных целей, — сказал Мартинес. — Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте».

«Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые, — продолжил главный тренер сборной Португалии. — Он так предан своему делу, так бодр и энергичен каждый день. Он — победитель. Он жаждет стать лучшим».

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.