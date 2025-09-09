  • Поиск
Тренер сборной Португалии оценил шансы Роналду выступить на ЧМ-2026

вчера, 08:07

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не ставит себе долгосрочных целей и сосредоточен на текущем моменте. Об этом рассказал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

Ранее Роналду обновил собственный рекорд по голам за национальную сборную: на счету португальца 140 забитых мячей в 222 матчах.

«Чемпионат мира 2026 года? Он делает все, что может, у него нет долгосрочных целей, — сказал Мартинес. — Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте».

«Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые, — продолжил главный тренер сборной Португалии. — Он так предан своему делу, так бодр и энергичен каждый день. Он — победитель. Он жаждет стать лучшим».

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах.

a-league
a-league
вчера в 12:36
Биологический возраст у него лет на 10 меньше, так что без проблем
Брулин
Брулин
вчера в 12:28
Роналду молодец конечно в таком возрасте еще на высоте
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:19
Роналду даже в свои 40 лет притягивает особое внимание защитников. Чуток смотрел их матч на днях, у других атакующих футболистов, особенно у Феликса, было норм свободных зон, Роналду всё ещё держат 2-3 игрока)
112910415
112910415
вчера в 10:59
выступит и потопит команду )
xemew9ta6pfz
xemew9ta6pfz
вчера в 10:09
Хочется увидеть его ещё раз на ЧМ, удачи Кришу
adekvat
adekvat
вчера в 10:01
Состав у Португалии хороший, одного пенсионера как ни будь переживут без осо.бых проблем.
aj4z5efp6eux
aj4z5efp6eux
вчера в 09:19
Почти наверняка мы его увидим на пиндосских полях
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:13
Но это скорее как Рон сам решит...
shlomo
shlomo
вчера в 09:12
Главное чтобы он одеяло на себя сильно не тянул... а так что, пусть сыграет.
