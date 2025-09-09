Бывший тренер «Лестера» и «Ноттингема» будет работать в Дании

1757435724

вчера, 19:35

Бывший наставник «Ноттингем Форест» на этой неделе был назначен новым главным тренером датского «Брондбю».

Купер в ноябре был освобожден от своих обязанностей всего через четыре месяца после начала работы в «Лестер Сити», после того как «лисы» выиграли только два из его первых двенадцати матчей сезона Премьер-лиги.

The Telegraph сообщает, что Купер, прежде чем отправиться в Данию, отклонил несколько предложений от клубов Чемпионшипа.

В «Брондбю» Купер заменит уволенного тренера Фредерика Бирка и подпишет контракт до 2028 года.