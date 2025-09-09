  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Бывший тренер «Лестера» и «Ноттингема» будет работать в Дании

вчера, 19:35

Бывший наставник «Ноттингем Форест» Стив Купер на этой неделе был назначен новым главным тренером датского «Брондбю».

Купер в ноябре был освобожден от своих обязанностей всего через четыре месяца после начала работы в «Лестер Сити», после того как «лисы» выиграли только два из его первых двенадцати матчей сезона Премьер-лиги.

The Telegraph сообщает, что Купер, прежде чем отправиться в Данию, отклонил несколько предложений от клубов Чемпионшипа.

В «Брондбю» Купер заменит уволенного тренера Фредерика Бирка и подпишет контракт до 2028 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПостекоглу возглавил «Ноттингем Форест»
Вчера, 19:25
Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Фенербахче»
Вчера, 18:25
Главный тренер футбольной сборной Болгарии подал в отставку
Вчера, 15:30
Официально«Ноттингем Форест» уволил главного тренера
Вчера, 09:13
ОфициальноДатчанин Юльманн стал главным тренером футбольного клуба «Байер»
08 сентября
ОфициальноПортугалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана
08 сентября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:26
Контракт Купера на 3 года - это большой "аванс" , придётся проявить всё своё умение , а то срок контракта может сильно сократится...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 