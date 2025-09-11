  • Поиск
Президент Венесуэлы потребовал замены тренерского состава сборной

вчера, 03:13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал замены тренерского состава сборной команды страны по футболу, которая не вышла в финальную часть первенства мира 2026 года.

«Венесуэла требует заменить весь тренерский состав сборной команды по футболу и реорганизовать стратегию ее развития», — заявил президент в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Мадуро подчеркнул, что выдвигает это требование «от имени миллионов детей, молодежи и всего народа». Он указал, что футбол стал массовым видом спорта в Венесуэле и «сборная команда страны может и должна побеждать».

Во вторник сборная Венесуэлы в матче заключительного 18-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года на своем поле потерпела поражение от сборной Колумбии с крупным счетом 6:3, осталась восьмой в группе и не сыграет на мундиале.

Венесуэла
Источник: itar-tass.com
