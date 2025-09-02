Матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов не планируют проводить в Астане

1756800015

вчера, 11:00

Проведение матчей футбольного клуба «Кайрат» из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, в Астане не планируется. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после заседания обеих палат парламента.

«Стадион в Алма-Ате — это арена четвертой категории Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). По стандартам он подходит, мы планируем проводить игры там», — ответил министр на вопрос о возможном проведении матчей в Астане.

«Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.