Матчи «Кайрата» в Лиге чемпионов не планируют проводить в Астане

вчера, 11:00

Проведение матчей футбольного клуба «Кайрат» из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, в Астане не планируется. Об этом сообщил министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов после заседания обеих палат парламента.

«Стадион в Алма-Ате — это арена четвертой категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По стандартам он подходит, мы планируем проводить игры там», — ответил министр на вопрос о возможном проведении матчей в Астане.

«Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:05
... "из-за ситуации на Украине"! Ох, как вывернули ...
azkan
azkan
вчера в 15:16
Интересненько...
Когда планировали в Астане проводить они думали о болельщиках алматинского Кайрата? Каким боком этот вопрос вообще поднимался?
Я помню, что из-за холодов Астана проводил матчи в Алматы.
