Перрен признался, что хочет снова сделать дубль в ворота «Зенита»

вчера, 13:40
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит21.09.2025 в 19:30 Не начался

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен хотел бы повторить дубль в ворота петербургского «Зенита».

В 2015 году французский «Лион», за который тогда выступал Перрен, разгромил «Зенит» в матче юношеской Лиги чемпионов со счетом 6:0. Перрен забил два мяча. «Краснодар» примет «Зенит» в матче 9-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) 21 сентября.

«Конечно, хорошо было бы повторить. Это доставило бы мне удовольствие», — сообщил Перрен.

Перрену 29 лет, игрок перешел в «Краснодар» из французского «Осера». За французский клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 25 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне. В сезоне-2025/26 футболист сыграл в шести матчах, забив два гола и отдав две результативные передачи во всех турнирах.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:51, ред.
Нашёл чего вспомнить...))
Лучше бы вспомнил как Зенит два раза (в 2015 и 2019-м) ушатал Лион...в ЛЧ...
и не детский...а взрослый...
4 игры...3 победы Зенита и ничья...

Виллаш-Боаш и Семак перешагнули этот Лион не заметив.....
пончик
пончик
вчера в 17:46
«Конечно, хорошо было бы повторить. Это доставило бы мне удовольствие», — сообщил Перрен.
А уж нам какое удовольствие доставил бы
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:24
Пусть хотелка сбудется. удачи.
5d72ujhe6xz2
5d72ujhe6xz2
вчера в 14:13
Можно только пожелать ему удачи в этом деле
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:07
Желаю Перрену воплотить своё желание в голы, а Краснодару победить!!! Командам показать хороший футбол!!! Судьям судить без ошибок!!!
