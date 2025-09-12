Перрен признался, что хочет снова сделать дубль в ворота «Зенита»

1757673632

вчера, 13:40

Полузащитник «Краснодара» хотел бы повторить дубль в ворота петербургского «Зенита».

В 2015 году французский «Лион», за который тогда выступал Перрен, разгромил «Зенит» в матче юношеской Лиги чемпионов со счетом 6:0. Перрен забил два мяча. «Краснодар» примет «Зенит» в матче 9-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) 21 сентября.

«Конечно, хорошо было бы повторить. Это доставило бы мне удовольствие», — сообщил Перрен.

Перрену 29 лет, игрок перешел в «Краснодар» из французского «Осера». За французский клуб полузащитник провел 155 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал 25 голевых передач. Он стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в прошлом сезоне. В сезоне-2025/26 футболист сыграл в шести матчах, забив два гола и отдав две результативные передачи во всех турнирах.