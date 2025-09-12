  • Поиск
В «Спартаке» объяснили расставание с Черновым и Дуарте

вчера, 14:07

Московский «Спартак» расстался с защитниками Никитой Черновым и Алексисом Дуарте из-за малого количества игрового времени у футболистов. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

Чернов перешел в самарские «Крылья Советов» до конца сезона, Дуарте — в бразильский «Сантос».

«Что касается этих изменений, мы с зимы в принципе думали об усилении обороны, — сказал Кахигао. — Нам нужно было выигрывать единоборства, линии нужно было добавить атлетичности, потому что в переходных фазах было много пространства, но и также начало атаки — выход из обороны через пас. По всем этим характеристикам работали. Никита Чернов получал мало игрового времени, ситуация для клуба и футболиста была не лучшей. Что касается Дуарте, он какое-то время был не совсем доволен своим игровым временем, поэтому приняли такое решение».

Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 20:24
Кахигао ты бестолочь,надо же который начал сезон хорошо и надёжно играть Дуарте его продать. Но зато Литвинова и Денисова с Хлусевичым оставить. Пипец умно типа.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:19, ред.
Хорошо хоть Заболотного сохранили. Народ на трибунах только за ради поржать с него и ходит на Спартак.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:43, ред.
Зато Литвинов отлично справляется с задачами проваливать центр обороны, как и Бабич кстати. Но так как они получали много игрового времени их оставили? А кто напомните игровое время распределяет между игроками? Из какого источника они его добывают раз в клубе никто за это не отвечает?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:18
Зачем нам нужно было знать Кахигао?
Vilar
Vilar
вчера в 15:49
Сам-то понял, что наплёл, а сказать правду слабо? Если читать между строк, Кахигао сказал: "Мы не давали Чернову и Дуарте игровое время, потому что им нужно было выигрывать единоборства, линии нужно было добавить атлетичности, они не успевали, потому что в переходных фазах было много пространства, но и также начало атаки — выход из обороны через пас. Поэтому мы пока отправили ребят побегать в других командах, т.к. они не совсем довольны своим игровым временем."
Гость
