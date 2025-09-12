В «Спартаке» объяснили расставание с Черновым и Дуарте

1757675245

вчера, 14:07

Московский «Спартак» расстался с защитниками и из-за малого количества игрового времени у футболистов. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» .

Чернов перешел в самарские «Крылья Советов» до конца сезона, Дуарте — в бразильский «Сантос».

«Что касается этих изменений, мы с зимы в принципе думали об усилении обороны, — сказал Кахигао. — Нам нужно было выигрывать единоборства, линии нужно было добавить атлетичности, потому что в переходных фазах было много пространства, но и также начало атаки — выход из обороны через пас. По всем этим характеристикам работали. Никита Чернов получал мало игрового времени, ситуация для клуба и футболиста была не лучшей. Что касается Дуарте, он какое-то время был не совсем доволен своим игровым временем, поэтому приняли такое решение».