  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2025/2026

Перрен рассказал, что помогло ему стать лучшим ассистентом Лиги 1

вчера, 17:00

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен считает, что работа и вера помогли ему стать лучшим ассистентом чемпионата Франции по футболу прошлого сезона.

23 июля Перрен перешел из французского «Осера» в «Краснодар». В 34 матчах прошлого чемпионата Франции футболист забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.

«Это работа и вера в себя. Я всегда верил в свои качества, не сомневался, работал упорно и был решительным. Это мой самый успешный сезон в карьере» — рассказал Перрен.

Перрену 29 лет, он сыграл в шести матчах за «Краснодар» в чемпионате и кубке страны, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Спортдир «Спартака» Кахигао: «70-75% футболистов не хотели ехать сюда»
Вчера, 14:26
Станкович доволен летними трансферами «Спартака»
Вчера, 14:17
В «Спартаке» объяснили расставание с Черновым и Дуарте
Вчера, 14:07
Перрен признался, что хочет снова сделать дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 13:40
Дасаев: «Хаджи всегда помогал в любых ситуациях»
Вчера, 12:28
Дебютант сборной России Лукин выделил главные качества Карпина
Вчера, 11:48
 
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:50
Перрен прав. Молодец. Работа над собой правильное мышление. Только труд совершенствует человека, развивает физические, умственные и нравственные качества. И спортсмена. И ученого. И фермера, и инженера.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 