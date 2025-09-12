Перрен рассказал, что помогло ему стать лучшим ассистентом Лиги 1

1757685656

вчера, 17:00

Полузащитник «Краснодара» считает, что работа и вера помогли ему стать лучшим ассистентом чемпионата Франции по футболу прошлого сезона.

23 июля Перрен перешел из французского «Осера» в «Краснодар». В 34 матчах прошлого чемпионата Франции футболист забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач.

«Это работа и вера в себя. Я всегда верил в свои качества, не сомневался, работал упорно и был решительным. Это мой самый успешный сезон в карьере» — рассказал Перрен.

Перрену 29 лет, он сыграл в шести матчах за «Краснодар» в чемпионате и кубке страны, забив два гола и отдав две результативные передачи.