Спортдир «Спартака» Кахигао: «70-75% футболистов не хотели ехать сюда»

вчера, 14:26

Спортивный директор «Спартака» рассказал о работе клуба на трансферном рынке минувшим летом.

«Это летнее трансферное окно было долгим. Мы имеем пять трансферов на вход: Джику, Ву, Жедсон, Самошников, Заболотный. Восемь игроков покинули команду. Больше футболистов на выход, чем на вход, но мы довольны тем составом, который сформирован. Если говорить о сложностях, то геополитическая ситуация сильно влияет. 70-75% футболистов, с которыми мы контактировали, не хотели сюда ехать по тем или иным причинам. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Кахигао.