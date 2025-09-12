  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Спортдир «Спартака» Кахигао: «70-75% футболистов не хотели ехать сюда»

вчера, 14:26

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о работе клуба на трансферном рынке минувшим летом.

«Это летнее трансферное окно было долгим. Мы имеем пять трансферов на вход: Джику, Ву, Жедсон, Самошников, Заболотный. Восемь игроков покинули команду. Больше футболистов на выход, чем на вход, но мы довольны тем составом, который сформирован. Если говорить о сложностях, то геополитическая ситуация сильно влияет. 70-75% футболистов, с которыми мы контактировали, не хотели сюда ехать по тем или иным причинам. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее», — сказал Кахигао.

Подписывайся в ВК
Все новости
Станкович доволен летними трансферами «Спартака»
Вчера, 14:17
В «Спартаке» объяснили расставание с Черновым и Дуарте
Вчера, 14:07
Перрен признался, что хочет снова сделать дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 13:40
Дасаев: «Хаджи всегда помогал в любых ситуациях»
Вчера, 12:28
Дебютант сборной России Лукин выделил главные качества Карпина
Вчера, 11:48
В «Динамо» хотят, чтобы Захарян больше играл за «Реал Сосьедад»
Вчера, 11:03
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:24
Он себя похвалил или игроков поругал???
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:04
И только 25% ,как всегда,адекватные и готовы ехать за лёгкими деньгами
ABir
ABir
вчера в 20:34
Не стоит уговаривать тех, кто не хочет, они потом и здесь через губу будут смотреть и нехотя играть.
ABir
ABir ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:33
Да в основном и не европейцев приобрели.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:47
Говоришь 70 — 75% футболистов не хотели сюда ехать? Так их число можно определить гораздо точнее. Кахигао, а ты с ними хоть общался? В любом случае, проценты на глаз больше не определяй - это некорректно по отношению к математике. А почему ты, спортивный директор, упёрся только в рынок Южной Америки? Там откаты больше и тропа протоптана? Других мыслей у меня не возникает. А может и правда, как говорит ЗА АДЕКВАТНОСТЬ, обратить свой взор на Африку? Проживать можно и на одну зарплату, она у тебя хорошая. В Африке цены меньше, выбор больше и народ не такой привередливый. Не жалуйся, испанец, или кто ты там, если не нравится, просто уйди.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:47
Думаю Селюк на ура привез сюда черного золота))) Только свистни! А свои академии этому деятелю 3 не нужны! С них нечего взять!
Karkaz
Karkaz ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Это всё на словах так. На деле, это не просто. Во первых, там уже все игроки под "прицелом" у топ клубов, свои академии работают. Не тут то было. Во вторых, вопрос адаптации стоит на первых местах. С далёкой Африки привезти футболиста(тем более в холодную Россию), поселить, обучать, взять на себя все расходы. А завтра он скажет хочу домой к маме. Поэтому напрямую почти никто не везёт с Африки.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:49, ред.
Интересно, когда руководителям Спартака наконец то перестанут мешать всякие внешние факторы на что они будут пенять за свой непрофессионализм? Ощущение что Спартак стал местом где всякие шарлатаны могут прибывать в сладком неведении по поводу истинного уровня своих профессиональных навыков. Странно, это же идеальное место для работы Мостового.
Termez Zidan
Termez Zidan
вчера в 15:10
Кахигао ,ты моя любимый клуб решил довести до Первой лиги. Ты иди и учись у армейцев,как приобрести футболистов.
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:00, ред.
"70-75% футболистов, с которыми мы контактировали, не хотели сюда ехать по тем или иным причинам." Эх, не хотел писать по данной теме, но не удержусь.90-95%; молодых и талантливых футболистов из Африки условно вплавь пересекли бы все стоящие на пути водные акватории и выплыли в Москве-реке. Но это неинтересно. На натуробмене бусами и зеркалами шибко собственный карман не набьешь. Латинская Америка, там получше, те то продавать умеют, и собственный карман не пострадает. Ну это в качестве лирического отступления. От легионеров в составах большинства наших клубов, извиняюсь за выражение, уже глаз рябит. несмотря на "геополитическую ситуацию". Дальше тему развивать не стану, а то наговорю лишнего. Как-то так на мой взгляд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:52
Только деньги способные заманить европейцев в Россию...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 