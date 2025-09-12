  • Поиск
Станкович доволен летними трансферами «Спартака»

вчера, 14:17

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович доволен приобретениями клуба в летнее трансферное окно. Об этом журналистам рассказал спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Летом в «Спартак» пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

«Я могу сказать, что главный тренер сейчас доволен усилениями. Клуб работал всегда над этим, чтобы сделать трансферы, — сказал Кахигао. — Очевидно, что начиная с зимы были сделаны инвестиции. Мы старались соблюсти баланс, это касается и возраста с проекцией на будущее. Сейчас команда сбалансирована. Может ли стать лучше? Конечно. Немногие понимают, что рынок управляет тобой. Мне бы хотелось запретить трансферы, когда начинается чемпионат, но это футболисты, каждый думает о своем будущем. Плюс у всех окна разные».

Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. «Спартак» после 7 туров занимает шестое место в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11 очками.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:02
Уточните там у Кахигао... Может Станкович вопрос не понял ?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:40, ред.
Ну отлично, Какахигао ответственность свою на тренера скинул профессионально, ничего не скажешь, посмотрим куда теперь тренер будет её сбрасывать, его уже к стенке то прижали хорошо, но ещё судьи остались, и можно по лекалам Абаскаля иногда и газон обвинить. Медины то больше нет, хотя есть отличная идея - следующие 15 поражений можно оправдать отсутствием Медины 💡
u8dktju7ssmk
u8dktju7ssmk
вчера в 16:32
Пока отдачи от них мало
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:12, ред.
Теперь было б хорошо , что бы мы болельщики Спартака , остались довольны результатами...)
