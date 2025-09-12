Станкович доволен летними трансферами «Спартака»

1757675843

вчера, 14:17

Главный тренер московского «Спартака» доволен приобретениями клуба в летнее трансферное окно. Об этом журналистам рассказал спортивный директор красно-белых .

Летом в «Спартак» пришли полузащитник Жедсон Фернандеш, защитники Илья Самошников, Александер Джику и Кристофер Ву, а также нападающий Антон Заболотный.

«Я могу сказать, что главный тренер сейчас доволен усилениями. Клуб работал всегда над этим, чтобы сделать трансферы, — сказал Кахигао. — Очевидно, что начиная с зимы были сделаны инвестиции. Мы старались соблюсти баланс, это касается и возраста с проекцией на будущее. Сейчас команда сбалансирована. Может ли стать лучше? Конечно. Немногие понимают, что рынок управляет тобой. Мне бы хотелось запретить трансферы, когда начинается чемпионат, но это футболисты, каждый думает о своем будущем. Плюс у всех окна разные».