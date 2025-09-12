Дасаев: «Хаджи всегда помогал в любых ситуациях»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи был доброжелательным человеком, он помогал при любых ситуациях. Такое мнение высказал двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев.
В пятницу пресс-служба «Спартака» сообщила, что Хаджи умер на 80-м году жизни.
«Только хорошие воспоминания об Александре, мы с ним были в „Спартаке“ в одно время. Хороший мужик, доброжелательный, всегда помогал в любых ситуациях. Ушел из жизни, скорбим», — сказал Дасаев.
Хаджи работал в «Спартаке» с 1983 по 2008 год, в том числе с тренерами Константином Бесковым и Олегом Романцевым.