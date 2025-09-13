  • Поиск
Футболист «Спартака» Джику оценил эмоциональность тренера Станковича

вчера, 20:59

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович мог проявить эмоции в эпизоде в матче против столичного «Динамо», с ним приятно работать. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Александр Джику.

Джику перешел в «Спартак» из турецкого «Фенербахче» 9 сентября. Матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счетом 2:2. Станкович был удален перед перерывом за споры с арбитром.

«Первый этап адаптации прошел хорошо, мои одноклубники очень приятные люди, сразу меня поддержали, — сказал Джику. — Я пока несколько дней здесь, все нравится, все хорошо. У нас сплоченная команда, это хороший фундамент, чтобы мы играли лучше».

«Показывал ли Станкович себя в тренировочном процессе таким эмоциональным, как сегодня? Он мне сказал, что в прошлом году был более эмоциональным, сейчас стал успокаиваться, но всегда бывают такие ситуации, когда нормально разозлиться и проявить эмоций. Станкович отличный парень, приятный человек, хороший тренер. Как мне кажется, было видно, он хорошо подготовился к игре, хорошо подготовил нас», — добавил Джику.

ABir
ABir
вчера в 23:40
Он теперь в Спартаке, а значит и он, и тренер - одна команда
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:41, ред.
Вот именно, у вас отличный парень тренирует команду, ничего странного не замечаете? Отличный парень, не знаю, ну коллега на поле может быть отличным парнем, болельщик на трибуне, а тренер должен быть солидный мужчина, а не отличный свой в доску парень. А там у нас этих парнишек пацанов целый сербский выводок, не Станкович так Сакич, такой же псих - ни одного взрослого человека уравновешенного на всю бровку не осталось.

Было видно что отлично подготовились? Это никакое Динамо Валеры, его одной левой надо обыгрывать, а вам все моменты сами динамовцы и создали. Ничего я не видел толкового как обычно в этой команде Станковича. С таким качеством игроков набрать 50% очков после 8ми туров - и это ещё повезло с Сочи. Динамо даже Абаскаль постоянно обыгрывал, у Спартака последние два результат с Динамо одна ничья и одно поражение, Станкович даже Динамо умудрился проиграть, последнему стабильному источнику очков Спартака последние годы. Да и прошлой осенью тоже 2:2 сгоняли, получается в прошлом сезоне с командой с которой даже рыжий мошенник шарлатан брал 6 очков в РПЛ Станкович взял очко. Отлично готовит команду этот тренер, к ФНЛ подготовка полным ходом идёт.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:48
А он это к чему сказал? Захотелось критики в свой адрес?
