Футболист «Спартака» Джику оценил эмоциональность тренера Станковича

вчера, 20:59

Главный тренер московского «Спартака» мог проявить эмоции в эпизоде в матче против столичного «Динамо», с ним приятно работать. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых .

Джику перешел в «Спартак» из турецкого «Фенербахче» 9 сентября. Матч восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счетом 2:2. Станкович был удален перед перерывом за споры с арбитром.

«Первый этап адаптации прошел хорошо, мои одноклубники очень приятные люди, сразу меня поддержали, — сказал Джику. — Я пока несколько дней здесь, все нравится, все хорошо. У нас сплоченная команда, это хороший фундамент, чтобы мы играли лучше».

«Показывал ли Станкович себя в тренировочном процессе таким эмоциональным, как сегодня? Он мне сказал, что в прошлом году был более эмоциональным, сейчас стал успокаиваться, но всегда бывают такие ситуации, когда нормально разозлиться и проявить эмоций. Станкович отличный парень, приятный человек, хороший тренер. Как мне кажется, было видно, он хорошо подготовился к игре, хорошо подготовил нас», — добавил Джику.