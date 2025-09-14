Роналду вручили «Золотую бутсу» саудовской лиги

1757879547

вчера, 22:52

Форвард «Аль-Насра» перед началом сегодняшнего матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Халуда» получил «Золотую бутсу» саудовской лиги.

В прошлом сезоне 40-летний футболист возглавил рейтинг бомбардиров, забив 25 голов в 30 матчах чемпионата. Это уже вторая «Золотая бутса» Роналду в чемпионате Саудовской Аравии. Его первый успех пришелся на сезон 2023/24 — его первый полноценный сезон в Саудовской Аравии, — когда он забил 35 голов в 31 матче, значительно опередив Александара Митровича из «Аль-Хиляля», на счету которого было 28 голов в 28 играх.