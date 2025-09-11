Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времен» во время церемонии вручения наград Португальской лиги.
Игрок был удостоен награды, так как оказал значительное влияние на развитие мирового футбола и оставил глубокий след в его истории.
Роналду не смог присутствовать на церемонии награждения лично, поэтому записал видео с наградой.
«Я хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, которые помогли мне завоевать этот прекрасный трофей на протяжении всей моей карьеры. Также я хочу поблагодарить всех тренеров и всех, кто помогал мне становиться лучше и лучше», — сказал 40-летний спортсмен.
Не сочтите за дерзость, но интересуюсь спросить, сколько вам лет и видели ли вы игру Пеле не по документальным, коротким видеороликам, а целиком по видеорепортажам или вживую, что считаете его лучшим.
Эйсебио конечно легенда и символ португальского футбола, но думаю, Роналду, покруче будет...
С таким же успехом Александр Дюков мог дать приз «Лучшему футболисту всех времен» Андрею Аршавину.
Поэтому Роналду не поехал на награждение.
Король разных турниров и украшение их
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
