1757572248

вчера, 09:30

Форвард «Аль-Насра» получил приз «Лучшему футболисту всех времен» во время церемонии вручения наград Португальской лиги.

Игрок был удостоен награды, так как оказал значительное влияние на развитие мирового футбола и оставил глубокий след в его истории.

Роналду не смог присутствовать на церемонии награждения лично, поэтому записал видео с наградой.

«Я хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, которые помогли мне завоевать этот прекрасный трофей на протяжении всей моей карьеры. Также я хочу поблагодарить всех тренеров и всех, кто помогал мне становиться лучше и лучше», — сказал 40-летний спортсмен.