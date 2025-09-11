  • Поиск
Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времен»

вчера, 09:30

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времен» во время церемонии вручения наград Португальской лиги.

Игрок был удостоен награды, так как оказал значительное влияние на развитие мирового футбола и оставил глубокий след в его истории.

Роналду не смог присутствовать на церемонии награждения лично, поэтому записал видео с наградой.

«Я хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде, которые помогли мне завоевать этот прекрасный трофей на протяжении всей моей карьеры. Также я хочу поблагодарить всех тренеров и всех, кто помогал мне становиться лучше и лучше», — сказал 40-летний спортсмен.

Grizly88
Grizly88 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:06
Катар самый худший чм на моей памяти вторая это Россия. Лучшие Чм были 2002 , 2006,2010,2014.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:57
Доброго Здоровья, Alex!
Не сочтите за дерзость, но интересуюсь спросить, сколько вам лет и видели ли вы игру Пеле не по документальным, коротким видеороликам, а целиком по видеорепортажам или вживую, что считаете его лучшим.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:45
Рыдает...)))
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 17:32
Этот титул не о чем
lukarelli
lukarelli
вчера в 17:08
Наверное сам оплатил
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:30
Где то плачет Месси
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:25
Награда ни о чём.
Nenash
Nenash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:15, ред.
    fqrfh57hpac4
    fqrfh57hpac4
    вчера в 12:12
    После того как Неймар стал миллиардером ,не знали что присудить Роналду и Меське,так как были в шоке,вот нашли в Португалии лазейку!!!
    Capral
    Capral ответ STADIÓN ČSSR (раскрыть)
    вчера в 12:05
    Приветствую, Михаил!!!
    Эйсебио конечно легенда и символ португальского футбола, но думаю, Роналду, покруче будет...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:00
    Один из королей. Бесспорно.
    STADIÓN ČSSR
    STADIÓN ČSSR ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:55
    Приветствую Виктор! Вроде как португальская лига вручала, поэтому выбран свой, хотя про Эйсебио похоже забыли
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 11:40
    Такая личность вправе открывать и не один музей.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Colchoneros (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Ох..., если бы все такие детки вырастали, мамы бы до ста лет жили...
    Colchoneros
    Colchoneros
    вчера в 11:12
    Вручили чтобы успокоился и не плакал! Это как ребёнку игрушку дать ну или шоколадку!
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 11:11
    А почему не Кройф и Пеле?
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 11:01
    Лично я скептически отношусь к таким призам. Я думаю, что сам Роналду не испытывает восторга, потому и не поехал на церемонию. Но, что поделаешь, в Португалии 🇵🇹 действительно его считают лучшим и это их право. В Аргентине 🇦🇷 думают по другому? Это тоже их право. Я считаю, что лучшие Пеле и Марадона. И это уже моё право. Они тоже, при жизни, были соперниками, правда заочными. Смерть примирила их — теперь они всегда рядом.
    valeron4321
    valeron4321
    вчера в 11:00, ред.
    Это награда португальской Примейры.
    С таким же успехом Александр Дюков мог дать приз «Лучшему футболисту всех времен» Андрею Аршавину.
    Поэтому Роналду не поехал на награждение.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Nenash (раскрыть)
    вчера в 10:56
    Катар никто и не помнит из понимающих,1994,2002,2006,2010,2014 всегда будут помнить ,это классика футбола ,это прям методички
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 10:53
    Бесспорно,лучший с отрывом.
    Король разных турниров и украшение их
    Брулин
    Брулин
    вчера в 10:47
    Казалось, это дно больше не пробьётся, ну больше просто некуда было, но Кришти смог, действительно величайший )))
    Sporting
    Sporting
    вчера в 10:32
    Награда нашла своего героя!
    Nenash
    Nenash
    вчера в 10:08, ред.
    Слава богу. Мы все этого ждали. Что-то Португалия долго с этим тянула.. Можно было и в 22-м в Катаре вручить.. В подтрибунном.. Он уже тогда плакал от "счастья".. 🤭🤣
    Capral
    Capral
    вчера в 09:40
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 09:39
      Надо же было так дискредитировать это награду, хотя о ней итак никто ничего не знал
      scs285yf8rs5
      scs285yf8rs5
      вчера в 09:36
      Всех времён конечно нет, но один из лучших да
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 09:33
      Впору специальный музей открывать с наградами...
