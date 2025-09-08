Узбекистан выиграл Кубок наций Центральной Азии

Сборная Узбекистана стала обладателем Кубка наций Центральной Азии.
В финале Узбекистан обыграл сборную Ирана со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Хожиакбар Алижонов на 120-й минуте в овертайме.
В матче за 3-е место сборная Индии победила Оман 2:1.
Удачи Узбекистану на ЧМ, и пусть эта победа послужит знаменательным трамплином в преддверии мирового форума!!!
