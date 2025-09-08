  • Поиск
Узбекистан выиграл Кубок наций Центральной Азии

сегодня, 21:01

Сборная Узбекистана стала обладателем Кубка наций Центральной Азии.

В финале Узбекистан обыграл сборную Ирана со счётом 1:0. Единственный гол забил защитник Хожиакбар Алижонов на 120-й минуте в овертайме.

В матче за 3-е место сборная Индии победила Оман 2:1.

mesvidov
mesvidov
сегодня в 22:11
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Да, именно Саркису!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:47
Мои поздравления болельщикам Узбекистана! Саркису особенно!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:38
Узбеки всё успевают – и Кубок наций ЦА выиграли, и на ЧМ отобрались. Лишь бы не перегорели до Чемпионата Мира и дошли туда в сильнейшем составе.
Capral
Capral
сегодня в 21:19
Молодцы- это Достойно!!! Иран сильная сборная, а значит, победа над ней- еще ценнее!!! Мои поздравления Узбекистану!!! Если не ошибаюсь, не так давно, в одном из турниров, узбеки проиграли, именно Ирану... Ну что же, можно сказать- реванш состоялся. Всегда с благоговением вспоминая ташкентский Пахтакор-70х и блистательных футболистов этой команды, как и республики в целом!!!
Удачи Узбекистану на ЧМ, и пусть эта победа послужит знаменательным трамплином в преддверии мирового форума!!!
