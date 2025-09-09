  • Поиск
«Реал» может вновь пропустить церемонию вручения «Золотого мяча»

вчера, 18:15

Представители испанского футбольного клуба «Реал» могут пропустить церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, представители французского журнала France Football провели встречу с представителями «Реала», однако она не увенчалась успехом. В прошлом году представители «Реала» не прибыли на церемонию вручения, как сообщило агентство Франс Пресс, решение было принято, поскольку обладателем награды должен был стать не игрок мадридской команды. В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в Париже. В текущем году на награду из футболистов «Реала» претендуют англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор.

Реал
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:52
Вообще, ЗМ уже давно стал клоунадой, а France Football таким же привзятым сообществом, как ФИФА и УЕФА! Даже если уберем соперничество двух лагерей (Месси и Роналду), всё равно можно привести примеры, когда награда ухолила не в те руки!
Конкретно для меня в памяти остался далёкий сезон 03/04, когда непобедимый Арсенал завоевал чемпионство, Анри лучший бомбардир АПЛ, а ЗМ отдали Шевченко....а годом ранее вообще Недвиду??!)))
Nenash
Nenash
вчера в 20:29
В Барсе "школьники", в Мадриде "дети".. Иногда даже когда им под сорок.. С "фейками" в голове.. 😄🐪..
112910415
112910415
вчера в 20:09
Напрасная демонстрация
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:51
из за обид РМ Золотой мяч как самая престижная футбольная премия никак не потерял и не потеряет своей популярности и статуса великой награды.
да, будут недовольные, были есть и будут скандалы.
ведь ЗМ это как Оскар в мире кино. там тоже скандалы разного уровня.
ЗМ весит ровно 7 килограммов, но тянет за собой десятки лет футбольных драм, несправедливостей и триумфов. Таким и должен быть самый желанный трофей футбола)))кстати, мяч этот покоится на постаменте из пирита.
а этот минерал известен как "золото дураков" )))
возможно, тонкий намек.
по любому Реалу не стоит валять дурака.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:27
Не, не смотрю. Один раз, бегло прошелся, посмотрел ролик и всё.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:20
Может пора найти альтернативу Золотому Мячу. Франс Футбол всё менее объективен. Кроме того, слишком много призов навыдавали в одни руки. Я бы ввёл ограничение до трёх
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:20
Смотришь. Я - свидетель!!!)
Capral
Capral
вчера в 19:12
После того, как старый маразмат уволил Величайшего из тренеров и пригласил мальчишку, я полностью поменял своё отношение к сегодняшнему Реалу и даже не смотрю матчей клуба. Поэтому, абсолютно безразличен к тому, будет присутствовать Перес на церемонии или нет.
bcnsp842t3z4
bcnsp842t3z4
вчера в 18:59
Перес понимает что ему там ничего не светит, или обиделся
Брулин
Брулин
вчера в 18:43
В прошлом году обошлись без Реала, обойдутся и в следующих годах.
Пробовали наладить отношения с истеричками, не получилось, ну и стать их лесом.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:43, ред.
ЗМ с каждым годом теряет свою популярность, отказ боссов Реала только приближает момент, когда его вообще не будут ценить. А вообще в прошлом году обладатель этой награды конечно должен был быть Винисиус, но тёрки Реала с боссами ФИФА и Уефа помешали этому произойти. Перес чуть не отнял у них главную кормушку, создав СУПЕР ЛИГУ.
