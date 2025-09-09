«Реал» может вновь пропустить церемонию вручения «Золотого мяча»

1757430953

вчера, 18:15

Представители испанского футбольного клуба «Реал» могут пропустить церемонию вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, представители французского журнала France Football провели встречу с представителями «Реала», однако она не увенчалась успехом. В прошлом году представители «Реала» не прибыли на церемонию вручения, как сообщило агентство Франс Пресс, решение было принято, поскольку обладателем награды должен был стать не игрок мадридской команды. В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 22 сентября в Париже. В текущем году на награду из футболистов «Реала» претендуют англичанин Джуд Беллингем, француз Килиан Мбаппе и бразилец Винисиус Жуниор.