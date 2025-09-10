Батракова признали лучшим игроком июля и августа в РПЛ

1757496396

вчера, 12:26

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» признан лучшим игроком июля и августа в РПЛ . Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Футболист выиграл в голосовании экспертов и комментаторов, набрав 7 голосов из 10. В голосовании болельщиков победил полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. На награду также претендовали нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий калининградской «Балтики» Брайан Хиль и форвард самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков.