Батракова признали лучшим игроком июля и августа в РПЛ

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков признан лучшим игроком июля и августа в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Футболист выиграл в голосовании экспертов и комментаторов, набрав 7 голосов из 10. В голосовании болельщиков победил полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. На награду также претендовали нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий калининградской «Балтики» Брайан Хиль и форвард самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков.
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ он в 7 матчах забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи, на данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.