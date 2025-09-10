  • Поиск
Батракова признали лучшим игроком июля и августа в РПЛ

вчера, 12:26

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Алексей Батраков признан лучшим игроком июля и августа в РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Футболист выиграл в голосовании экспертов и комментаторов, набрав 7 голосов из 10. В голосовании болельщиков победил полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк. На награду также претендовали нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев, форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, нападающий калининградской «Балтики» Брайан Хиль и форвард самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне РПЛ он в 7 матчах забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи, на данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

BDA81
BDA81
вчера в 18:58
Ну не знаю, один из. Как говориться на вкус и цвет..... Я бы наверное Кисляку отдал бы приз.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:02
Я бы Кисляку приз отдал! Батраков тоже хорошо играл!Но кто меня спрашивает!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:33
Данное голосование показывает, что футбол в РПЛ существует для "экспертов" и комментаторов. Фамилии называть не буду. А во всем мире футбол существует для болельщиков. Но их мнение в РПЛ особой роли не играет. А жаль!
lotsman
lotsman
вчера в 13:11
И Батраков, и Кисляк хорошие игроки. Молодцы парни.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:58, ред.
Молодец. Но Батракову надо проставиться Семаку за то, что Глушка июль-август на лавке сидел. Богданыч тоже парня двигал!
