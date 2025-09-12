Умер бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил член комитета ветеранов «Спартака» и бывший футболист команды Александр Мирзоян.
«Он умер, да. Сейчас созвонился с дочкой, занимаемся всей организацией [похорон], берем агента, чтобы все похоронные дела сделать. Какая может быть причина? Он болел, вроде все шло на поправку, видно, какой-то скачок, связанный с чем-то. Мы помогаем в меру возможности», — сказал Мирзоян.
«Александр был позитивным человеком. Я играл, он пришел в команду при Константине Бескове, всегда с ребятами в контакте. Сейчас немного изменилось все, контракты, у нас такого не было. Попросишь, он всегда отзывался, всегда был рядом. Когда создали совет ветеранов, однозначно ввели его туда. Роль администратора была незаметной, но очень продуктивной. Олег Романцев долго с ним работал, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, все ребята к нему относились очень хорошо. До последнего общались, дружили, все друг другу давали информацию», — добавил Мирзоян.
Пресс-служба «Спартака» также сообщила о смерти Хаджи. «В „Спартаке“ Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы — генеральным менеджером. За время работы в нашем клубе он завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре кубка страны. С 2022 года Александр Леонидович был членом комитета ветеранов „Спартака“. ФК „Спартак-Москва“ выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — отмечается в сообщении.