Умер бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи

1757668776

вчера, 12:19

Бывший администратор московского «Спартака» умер на 80-м году жизни. Об этом сообщил член комитета ветеранов «Спартака» и бывший футболист команды Александр Мирзоян.

«Он умер, да. Сейчас созвонился с дочкой, занимаемся всей организацией [похорон], берем агента, чтобы все похоронные дела сделать. Какая может быть причина? Он болел, вроде все шло на поправку, видно, какой-то скачок, связанный с чем-то. Мы помогаем в меру возможности», — сказал Мирзоян.

«Александр был позитивным человеком. Я играл, он пришел в команду при Константине Бескове, всегда с ребятами в контакте. Сейчас немного изменилось все, контракты, у нас такого не было. Попросишь, он всегда отзывался, всегда был рядом. Когда создали совет ветеранов, однозначно ввели его туда. Роль администратора была незаметной, но очень продуктивной. Олег Романцев долго с ним работал, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, все ребята к нему относились очень хорошо. До последнего общались, дружили, все друг другу давали информацию», — добавил Мирзоян.