«Пари Сен-Жермен» с крупным счётом победил «Аталанту»

вчера, 23:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Пари Сен-Жермен» и «Аталанта». Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами у хозяев отметились: Маркиньос (3'), Кварацхелия (39'), Мендеш (51'), Рамуш (90+1').

По итогам встречи «Пари Сен-Жермен» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.

В следующем матче «Пари Сен-Жермен» сыграет 1 октября, соперником будет «Барселона». «Аталанта» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Брюгге»).

Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 12:24
ПСЖ при Энрике очень хорош и команда очень опасная.
С Барселоной будет жарко.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 12:22
А флакон на столе будет?
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 10:30
Но вот с игрой, как раз, не всё, так радужно у Баварии. Против ПСЖ, одной красивой игры мало, нужна полная концентрация и собранность. Французы не простят того, что прощали вчера аристократы.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:20
Да, достойно смотрелась, но сам турнир был потешным.Результат не так важен для меня. Важна игра. Посмотреть силы команд, настрой, мотивацию, комбинации, работу тренера.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 10:16
На КЧМ Бавария достойно смотрелась в игре с ПСЖ. Но две ошибки, в большинстве- перечеркнули старания команды. Что касается предстоящей встречи, то я бы не был столь категоричен в прогнозах на Баварию. У команды достаточно проблемных мест, что показала вчерашняя игра, и это, прежде всего в центре поля. Бавария играет красиво, комбинационно, но на монстра, она ещё не похожа. Честно скажу, буду рад и ничьей.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:09
Кстати, будет игра с Баварией! Это не кчм. Всё будет по взрослому. Я говорил, что Бавария и Барса дадут бой псж. Жду с нетерпением эти две встречи, да что уж там, четыре!!! Может даже они будут интереснее плей оф!))
fifa77707
fifa77707
сегодня в 09:54
С победой ПСЖ , Кварацхелия конечно на высоте , какие пасы и проходы , одно удовольствие за ним наблюдать , Квара когда форму наберет + Дембеле это будет опять сила в Европе , а что касается Аталанты ,то после ухода Гасперини можно уверенно говорить прощай та Аталанта которая была гроза любой топ команды
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 09:49
Согласен.)))
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:48
Доброе утро! Без Дембеле тоже добавить будет некому, если игра будет качели. Но ,в любом случаи, это будет долгожданная встреча.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 09:41
Приветствую!!! Всё это будет иметь смысл, если выйдет Ямаль, без него, фланги французов некому будет рвать и вести игру. А из последних сообщений ясно одно- травма не простая, а появление Ямаля на поле в игре с ПСЖ- сомнительно.
Sergo81
Sergo81 ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 09:32
Барселона не только даст бой псж, но и может хорошенько намять бока. Хвича забил красивый гол, но при здоровом Дембеле он будет игроком ротации. Конкуренцию Барколя он уже проиграл. Барколя поучаствовал в трёх забитых мячах и уже является железным игроком основы. Радует, что вышел маркиньос, он топ и приятно было на него посмотреть.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:48
Что то Аталанта совсем была не готова к встрече с ПСЖ !!!
Шуня771
Шуня771
сегодня в 08:42
Надо как следует подготовиться к следующей игре ПСЖ - Барселона)
В принципе всё есть, надо только свежие огурчики превратить в малосольные, естественно с хреном, душистым перчиком, гвоздикой....)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:34
Тут счёт говорит сам за себя - хотя он мог быть и крупнее.
galem72
galem72
сегодня в 08:29
Интересно, из каких соображений руководство Аталанты подобрало хорватского неудачника Юрича? Может, им понравилась его тренерская статистика с Сатоном 16и: 2в / 1н / 13п? ))
jRest
jRest
сегодня в 05:39
Игры ПСЖ и Барселоны жду уже год. Это будет шикарное действо, которое, думаю, подарит куда больше радости, чем хвалёное на весь мир "Эль-Класико", где одна из сторон на сегодняшний день просто неконкурентоспособна. Красота футбола в её истинном проявлении. Ждём.

Ну, а ПСЖ с уже дежурным разгромом. Каток не замечает препятствий на пути. Хвича красавчик, они с Фликом подкидывают приятных цветных снов всем своим недоброжелателям. Эх, вот он - футбол. Это не то, что смотреть мучения на поле команд Карпина, Семака или Станковича.
y6c9zq9qxhhx
y6c9zq9qxhhx
сегодня в 05:09
Скоро бергомаски снова надолго превратятся в середнячка сериАла
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:33
Аталанта без Гасперини? Смотрите и любуйтесь, вот она — во всей красе, то есть никакая. У этой команды будут сложности с выходом в плей-офф, она просто туда не выйдет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:08
Не удивительно! Сравнивать нельзя так как небо и земля! Особенно после ухода Гасперини
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:08
Как говорится "в одну калитку"! С победой парижский клуб и болельщиков этого клуба! Дембеле не играл, Дуэ не играл, но ПСЖ проехался по Аталанте. Следующим соперником будет Барселона, там намного интереснее будет смотреть. Очень хотелось бы посмотреть на ПСЖ в полном составе в матче против каталонцев. Ждём 1 октября...
Capral
Capral ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 00:05
    AKH
    AKH
    сегодня в 00:02, ред.
    Мешок, у которого всего лишь 7 состав по цене порадовал искрометно-романтическим футболом. Мендеш маньяк. Хвича, несмотря на увещевания мосье Капрала сегодня умел играть в футбол и даже (боже ты мой) забил шальной гол😀. Маркиньос играл напа. Без Дуэ, Дембеле сыграли классно. Впереди Барса. Будет тяжело. Удачи Парижу❤️
