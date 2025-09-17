«Пари Сен-Жермен» с крупным счётом победил «Аталанту»

В матче Лиги чемпионов встречались «Пари Сен-Жермен» и «Аталанта». Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голами у хозяев отметились: Маркиньос (3'), Кварацхелия (39'), Мендеш (51'), Рамуш (90+1').
По итогам встречи «Пари Сен-Жермен» имеет 3 очка, у гостей — 0 очков.
В следующем матче «Пари Сен-Жермен» сыграет 1 октября, соперником будет «Барселона». «Аталанта» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Брюгге»).
С Барселоной будет жарко.
Ну, а ПСЖ с уже дежурным разгромом. Каток не замечает препятствий на пути. Хвича красавчик, они с Фликом подкидывают приятных цветных снов всем своим недоброжелателям. Эх, вот он - футбол. Это не то, что смотреть мучения на поле команд Карпина, Семака или Станковича.
