Станковича удалили в игре с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судьи

1757785255

вчера, 20:40

Причиной удаления главного тренера московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Динамо» стала нецензурная брань со стороны сербского специалиста в адрес главного арбитра. Об этом сообщается в официальном протоколе встречи, который опубликован на сайте РПЛ .

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В компенсированное к первому тайму время после второго гола «Динамо» Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака». Сербский специалист был удален со скамейки. Тренер вратарей «Спартака» Пьерлуиджи Бривио получил красную карточку за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере.