Станковича удалили в игре с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судьи

вчера, 20:40
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Причиной удаления главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» стала нецензурная брань со стороны сербского специалиста в адрес главного арбитра. Об этом сообщается в официальном протоколе встречи, который опубликован на сайте РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В компенсированное к первому тайму время после второго гола «Динамо» Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака». Сербский специалист был удален со скамейки. Тренер вратарей «Спартака» Пьерлуиджи Бривио получил красную карточку за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:01, ред.
Каков там у него размер компенсации....что он из кожи вон лезет..???
Придумал бы что-нибудь чтоб наверняка...
Тяжко им теперь без Федуна...во все тяжкие приходится изощряться.....
Шуня771
Шуня771 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 00:13
Эсперанто?)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:33, ред.
Ну что, будем надеяться Лукойлу это поможет продать побольше нефтепродуктов на предстоящей неделе, других мотивов держать в команде эту шайку гопоты подростковой я не вижу
Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 21:56
Станкович уже не знает как слиться отсюда
Capral
Capral
вчера в 21:31, ред.
Всё, чему научился этот бычара в России- это ругаться матом. После культурнейших и образованных Старостиных и Бескова, смотреть на это быдло просто противно. Позорит, Величайший советский Клуб.
Да и некоторые, так называемые болельщики Спартака, тоже...)))
dm38f42hxdkg
dm38f42hxdkg
вчера в 21:29
Станкович какой-то провокатор стал
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
А нецензурной брани на других языках кроме русского я не знаю. Языками не владею.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Ну раз Егорка понял, значит на сербском.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:08
Тот случай, когда я полностью на стороне Деяна.
Такое чУдо назначить на дерби в день города это не любить футбол.
Деян,мы с тобой,но игры не видел сегодня
memphis
memphis
вчера в 21:06
Станкович пытается уйти всеми способами
Вещий
Вещий
вчера в 21:02
А на каком языке от ругался....:))))
Гость
